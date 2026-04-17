글로벌 게임 종사자 44% "구조조정 여파로 업계 이탈 고려"

글로벌 게임 업계 종사자 중 절반가량이 잇따른 구조조정의 여파로 업계를 떠날 것을 고려하고 있다는 조사 결과가 나왔다고 게임인더스트리비즈가 16일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 게임 전문 채용 기업 스킬서치가 발표한 설문조사 결과, 전체 응답자의 44%가 구조조정으로 인해 타 업계로의 이직을 고려한 것으로 나타났다. 영국의 경우 응답자의 76%가 올해 업계 밖에서 구직 활동을 고려 중이라고 답했다.

최근 12개월 내 해고를 경험한 응답자는 전체의 22%에 달했다. 구조조정의 주요 원인으로는 투자 자금 감소, 예산 삭감, 프로젝트 부족 등이 지목됐다. 해고 이후 재취업에 성공한 비율은 45%였으나, 이 중 새로운 직장에서 고용 안정성을 느낀다는 응답은 27%에 불과한 것으로 나타났다.

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사진=클립아트코리아

구조조정의 타격을 가장 크게 받은 대상은 아트 직군과 10년 이상 경력의 시니어 직급, 250명 이상 규모의 기업인 것으로 파악됐다. 한편 응답자의 53%는 더 높은 급여와 지원이 보장된다면 타 지역으로 이주할 의향이 있다고 밝혔다.

아울러 게임 종사자들의 절반 가까이가 인공지능(AI) 도입 확대를 우려하고 있는 것으로 나타났다. 응답자의 64%는 AI가 업계의 창의성에 부정적인 영향을 미친다고 진단했으며, 주요 우려 사항으로 고용 불안과 창의적 진정성 상실 등을 지적했다.