만화가협회, 웹툰 작가 위한 사이버불링·정신건강 포럼 개최

한국만화가협회는 오는 24일 오후 2시 서울 마포구 청년문화공간JU 동교동 다리소극장에서 ‘2026년 제2차 웹툰 포럼’을 개최한다고 16일 밝혔다. 이번 포럼은 웹툰 작가들이 현장에서 겪는 사이버불링과 정신건강 문제를 만화산업 차원에서 공론화하기 위해 마련됐다.

최근 웹툰 산업에서는 작가들이 작품 활동 외적인 영역에서도 적지 않은 부담을 떠안고 있다는 지적이 이어지고 있다. 특히 사회관계망서비스와 플랫폼 댓글을 중심으로 한 악성 댓글, 비난, 집단적 공격 등 이른바 ‘사이버불링’은 창작 활동에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 꼽힌다.

여기에 장시간 노동, 불규칙한 생활, 연재 분량 압박까지 겹치면서 작가들의 정신건강 문제 역시 중요한 업계 과제로 부상하고 있다. 협회는 이런 문제를 작가 개인의 몫으로만 돌릴 것이 아니라 산업 생태계 전반이 함께 풀어야 할 과제로 보고 이번 포럼을 기획했다.

제2차 웹툰 포럼 포스터 이미지

포럼 1부에서는 웹툰 작가 무적핑크가 ‘사이버불링, 1년 7개월의 기록 : 악플러의 생태계’를 주제로 발제한다. 무적핑크는 ‘조선왕조실톡’ 등으로 이름을 알린 작가다.

2부에서는 이라하 작가가 ‘웹툰작가들의 정신건강’을 주제로 발표한다. 이라하 작가는 ‘정신병동에도 아침이 와요’를 연재하며 정신건강 이슈를 꾸준히 다뤄왔다.

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이어지는 ‘웹툰 토크’에서는 이지현 작가가 공영 웹툰플랫폼 개설을 제안하고, 콘텐츠 다양성 회복과 창작 환경 개선을 위한 구체적 방안을 공유할 예정이다.

권혁주 한국만화가협회 회장은 “사이버불링 문제를 더 이상 웹툰작가 개인이 감당하게 둘 수 없다”며 “협회가 웹툰작가들의 방패가 될 수 있도록 구체적인 대응 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.