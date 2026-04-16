여기어때, 해양 관광 레저·티켓 할인 쿠폰 쏜다

여기어때(대표 정명훈)가 문화체육관광부 한국관광공사와 함께 해양 관광 레저·티켓 행사를 진행한다. 이번 행사는 '5월은 바다 가는 달’ 캠페인에 맞춰 연안·어촌 지역의 다양한 해양관광 자원을 발굴하고 소개하기 위해 기획됐다.

여기어때는 해양 관광지에 방문하는 여행자에게 다양한 할인 쿠폰을 제공한다. 먼저 숙소 예약을 위해 해양 숙소 전용 최대 5만원 할인 쿠폰을 지급한다. 매일 오전 10시부터 선착순 발급하며, 발급 쿠폰은 다음 날 쿠폰 발급 전까지 사용해야 한다. 숙소 쿠폰의 경우 연박 여부에 따라 할인 금액을 다르게 적용한다.

숙소 쿠폰 이외에도 해양 관광지에서 즐길 수 있는 레저·티켓 쿠폰을 함께 제공한다. 최대 1만5000원 할인받는 쿠폰으로, 동일 쿠폰을 4장까지 지급받아 사용할 수 있다. 쿠폰 발급 및 체크인 기간은 다음 달 31일까지다. 모든 쿠폰은 ‘해양 관광 SALE’ 배지가 부착된 상품에 한해 적용할 수 있다. 자세한 내용은 여기어때 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

해양 관광 최대 11만원 할인

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “대한민국은 삼면이 바다로 둘러싸인 만큼 해양 관광 자원이 무궁무진하다”며 “본격 휴가 시즌에 앞서 여유롭게 해양 관광을 즐기고 싶다면 이번 프로모션을 통해 여행을 떠나길 바란다”고 말했다.