이노그리드, 256억 규모 국책과제 4건 '싹쓸이'…국산 인프라 표준화 앞장

이노그리드가 차세대 그래픽처리장치(GPU) 공유 기술 개발 주도권을 확보하며 AI 클라우드 풀스택 기업으로의 도약에 속도를 낸다.

이노그리드는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 'AI 클라우드 경쟁력 강화 기술개발 사업'의 주관기업으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 과제 선정은 이노그리드가 올해 전사적으로 추진 중인 'XPU에서 AI 플랫폼으로(From XPU to AI Platform)'라는 기술 로드맵 비전의 결정체로 평가된다. 이노그리드는 이번 주관 과제를 포함해 올해에만 총 정부지원금 256억원 규모의 국책연구개발과제 4건을 연쇄 수주하는 쾌거를 이뤘다. 주관 1건과 공동 3건으로 구성된 이번 수주 릴레이를 통해 이노그리드는 하드웨어인 GPU 자원 레벨부터 상위 단계인 멀티 클라우드 및 GPU 서비스(GPUaaS)까지 전 영역을 아우르는 탄탄한 기술 포트폴리오를 완성하게 됐다.

이노그리드가 'AI 클라우드 경쟁력 강화' 국책과제에 선정됐다. (이미지=이노그리드)

이 같은 풀스택 역량은 최근 AI 업계의 최대 난제인 GPU 부족과 비용 상승 문제를 해결하는 핵심 열쇠가 될 전망이다. 이노그리드는 이번 과제를 통해 가상머신(VM)과 컨테이너가 혼재된 복잡한 환경에서도 GPU 자원을 자유롭게 분할하고 재구성하는 기술 개발에 집중한다. 특히 여러 작업이 동시에 돌아갈 때 발생하는 성능 간섭을 최소화함으로써 차세대 AI 인프라의 운영 표준을 새롭게 정립한다는 구상이다.

사업의 성공적인 수행을 위해 이노그리드는 한국전자기술연구원(KETI), 베스핀글로벌, 고려대학교 등과 산·학·연 컨소시엄을 꾸려 2028년 12월까지 연구를 진두지휘한다. 핵심 기술은 'GRIM-GPU' 프로젝트를 통해 오픈소스로 공개되어 특정 외산 벤더에 종속되지 않는 독립적인 국산 AI 생태계 조성을 견인할 계획이다. 개발된 기술은 2029년부터 AI 데이터센터와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장에 본격 적용된다.

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업계에선 이노그리드가 대규모 국책과제를 통해 확보한 기술력이 향후 글로벌 클라우드 서비스 제공사(CSP)들이 주도하는 AI 인프라 시장에서 국산 솔루션의 기술적 자립도를 높이는 데 기여할 것으로 전망하고 있다.

김명진 이노그리드 대표는 "이번 과제 선정은 우리가 쌓아온 가상화 기술력을 국가 핵심 AI 인프라 영역으로 확장하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "특정 벤더에 종속되지 않는 국산 GPU 공유 기술을 성공적으로 완수해 대한민국 AI 생태계의 자생적 경쟁력을 강화하는 데 앞장서겠다"고 말했다.