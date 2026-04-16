"AWS는 보안회사...베드록으로 안전한 AI 에이전트 제공"

"아마존 베드록은 AI에이전트를 안전하게 사용해주는 올인원 플랫폼입니다."

김영훈 아마존웹서비스(Amazon Web Services Korea, 이하 AWS) 정책협력실 부사장은 한국정보보호확회가 개최한 보안 행사로 16일 서울 코엑스에서 열린 '정보통신망 정보보호 컨퍼런스 ‘NetSec-KR 2026’ 기조연설에서 AWS가 '베드록' 기반으로 열어가는 에이전틱AI 서비스의 안전성과 활용성을 강조했다. 김 부사장은 이날 '견고한 보안 기반 위의 에이전틱 AI'를 주제로 발표했다.

'아마존 베드록(Amazon Bedrock)은 AWS가 제공하는 생성형 AI(Generative AI) 모델을 쉽게 사용할 수 있게 해주는 플랫폼 서비스다. 기업이 다양한 AI 모델을 직접 개발하지 않고도 바로 선택해서 앱이나 서비스에 붙일 수 있는 AI 모델 플랫폼이다. 김 부사장은 "베드록에서 다양한 AI에이전트를 사용할 수 있다"며 베드록의 보안 안정성을 강조했다.

김 부사장은 생성형 AI가 2023년 PoC 탐색, 2024년 상용화, 2025년 비즈니스 가치 창출 단계를 거쳐 복잡한 워크플로를 자율 실행하는 멀티 에이전트 시스템으로 진화하고 있다고 설명했다. 한국 IDC 조사에 따르면 2027년까지 국내 조직의 약 60%가 복합 AI 체계를 채택할 것으로 전망되지만, 국내 기업의 50%가 기획 및 평가 기준 부족을 주요 장애물로 꼽았는데 이는 글로벌 평균(44%)보다 5.9%p 높은 수치다. 2029년에는 직원 12명 이하 규모로 1000억 달러 매출을 달성하는 AI 주도형 기업이 한국에서만 5곳 이상 등장할 것으로 예상된다.

김영훈 AWS코리아 정책협력실 부사장이 발표를 하고 있다.

AWS는 오는 2031년까지 한국 인프라에 7조 원을 추가 투자, 총 누적 투자액은 12조 6천억 원을 넘어설 예정이며, SK그룹과 협력해 2027년 운영 예정인 울산 AI 존 건축 계획도 공개했다.

관련기사

CSAP 하 등급을 취득했고, 과기부 GPU 공급 사업자 선정으로 공공 부문 진출도 가속화하고 있다. AWS AI 포트폴리오는 AI 전용 칩인 AWS 트레이니움(Trainium) 및 인퍼런시아(Inferentia)부터 아마존 베드록(Amazon Bedrock)으로 이어지는 레이어로 구성된다. 아마존 베드록은 앤트로픽(Anthropic), 메타(Meta), 오픈AI(OpenAI), 아마존(Amazon) 등 수백 개의 파운데이션 모델과 데이터 커스터마이징, 안전장치 구현을 지원하는 종합 AI 플랫폼이며, 아마존 베드록 에이전트코어(Amazon Bedrock AgentCore)가 9가지 완전 관리형 서비스로 에이전트의 구축·배포·운영을 지원한다.

김 부사장은 "에이전틱 AI 보안의 핵심은 에이전트코어의 Runtime(프로덕션 환경 격리), Identity(에이전트 신원 및 접근 관리), Policy(행동 범위 정책 제어) 세 가지 보안 서비스"라며 "여기에 아마존 베드록 가드레일(Amazon Bedrock Guardrails)이 콘텐츠 필터, 민감정보 마스킹, 금지 주제, 맥락 기반 검증 등 6가지 기능으로 AI 입출력을 양방향 보호한다"고 강조했다. 이어 "이 중 자동 추론 검사(Automated Reasoning)는 수학적 증명을 기반으로 최대 99%의 검증 정확도를 제공해 AI 환각을 최소화했다"면서 "AWS는 ISO 42001 인증을 획득해 AI 보안 관리 체계를 독립적으로 검증받았다"고 덧붙였다.