한국타이어, 독일 전문지가 뽑은 '여름용 타이어 제조사' 1위

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 독일 유력 자동차 전문지 '아우토 빌트'의 '올해의 여름용 타이어 제조사' 부문 1위로 선정됐다.

'아우토 빌트'는 독일 권위의 자동차 전문지로, 차량 및 타이어 성능 테스트 부문에서 매우 공신력이 높다. 이번 평가는 16개의 글로벌 타이어 브랜드를 대상으로 최근 1년간 실시한 각종 테스트 결과를 종합하여 순위가 매겨졌다.

한국타이어는 글로벌 통합 브랜드 '한국'의 플래그십 브랜드 '벤투스'를 앞세워 유럽 전역에서 성과를 이어가고 있다.

아우토 빌트 올해의 여름용 타이어 제조사 부문 1위 (사진=한국타이어)

올해 3월 초고성능 퍼포먼스 타이어 '벤투스 에보'는 '아우토 빌트'와 스포츠유틸리티차(SUV) 전문 자동차 매체 '아우토 빌트 알라드'가 각각 실시한 여름용 타이어 비교 테스트에서 모두 1위에 오르며 제품 경쟁력을 입증했다.

같은 기간 벤투스의 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 '벤투스 S1 에보 Z'는 '아우토 빌트 스포츠카' 주관 테스트에서 '좋음(Good)' 등급을 받았다. 이러한 테스트 결과가 아우토 빌트의 '올해의 여름용 타이어 제조사' 부문 선정에 주요하게 작용됐다.

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벤투스 에보는 최신 인공지능(AI) 기술 기반 컴파운드를 채택해 글로벌 최고 수준의 퍼포먼스, 주행 안정성 등이 균형을 이루는 제품이다. 지난해 '아우토 빌트'에서 '최우수' 등급을, 영국 '왓타이어'에서 '올해의 퍼포먼스 타이어'로 선정됐다. 영국 '타이어 리뷰'에서도 '매우 추천' 등급으로 초고성능 기술력을 증명했다.

이와 함께, '한국'의 컴포트 타이어 브랜드 '키너지'는 '아우토 빌트'의 '올해의 사계절용 타이어 제조사' 부문에서 종합 3위를 기록했다. 한국타이어는 초고성능과 사계절용 제품군 전반에서 성과를 거두며 글로벌 톱티어(Top Tier) 브랜드로서 위상을 공고히 하고 있다.