2025년 원화 결제 수출 비중 3.4%…역대 최고

2025년 원화로 결제된 수출 비중이 역대 최고치를 기록했다.

16일 한국은행은 통관 수출입 데이터를 기준으로 지난해 결제 통화별 수출입 기록을 산출한 결과 원화로 결제된 수출 비중이 3.4%로 전년 대비 0.8%p 상승해 역대 최고치라고 밝혔다.

박성곤 한은 국제수지팀장은 "원화 수출이 늘어나며 수출 결제 및 수출과 수입을 더한 무역 결제 비중이 역대 최고"라면서 "미국 달러화 수출입 결제 비중이 감소한데 따른 반사효과가 있었고, 상대적으로 원화 결제 비중이 높은 승용차 수출이 증가했기 때문"이라고 설명했다. 작년 수출은 전년 대비 33.1% 상승했으며, 승용차 수출이 10.5% 확대됐다.

(사진=이미지투데이)

그렇지만 올해에는 이 추세가 꺾일 것으로 관측된다. 2025년 미국 달러화 수출 결제 비중은 84.2%로 전년 대비 0.3%p 하락했다. 지난해 유가 등 에너지 가격이 하락세를 보임에 따라 달러 결제가 대부분인 화학공학품과 석유 제품, 원유와 가스 수출이 감소했기 때문이다.

박 팀장은 "올해는 중동 전쟁 영향이 있을 것 같다"며 "유가나 에너지 가격이 올라가고 있어서 에너지 수입 달러 결제 비중이 크게 늘어날 것이며, 최근 반도체 수출도 잘되고 있는데 반도체 수출은 달러로 결제돼 수출입에 대한 미국 달러 결제 비중은 올해 반등할 것"이라고 예상했다.

또 그는 "원화 국제화를 위해서 재화뿐만 아니라 서비스, 금융, 외화 분야서도 영향이 있어야 하는데 이번에는 재화 부문서만 드러났다"며 "그래도 재화서 원화 저변이 확대되고 있는 것은 긍정적"이라고 언급했다.

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한편, 2025년 결제 통화별 수출 비중은 ▲미국 달러화(84.2%) ▲유로화(5.9%) ▲원화(3.4%) ▲엔화(1.9%) ▲위안화(1.3%)순으로 5개 통화의 결제 비중이 전체 수출의 96.7%를 차지한다. 달러화는 전년 대비 0.3%p, 위안화는 0.2%p, 유로화와 엔화는 전년 대비 0.1%p 하락했다.

2025년 결제 통화별 수입 비중은 ▲미국 달러화(79.3%) ▲원화(6.6%) ▲유로화(6.0%) ▲엔화(4.0%) ▲위안화(3.2%)순으로 5개 통화 결제 비중이 전체 수입 99.1%다. 달러화 결제 비중은 전년 대비 1.1%p 하락한 반면 유로화, 엔화, 원화는 각각 0.3%p 올랐다.