아이티센글로벌, AI·웹3 스타트업 5곳 키운다

아이티센글로벌이 지난해에 이어 올해도 인공지능(AI) 및 웹3(Web3) 분야 스타트업 투자에 나선다.

아이티센글로벌은 경기창조경제혁신센터와 함께 '2026 유니콘 브릿지 위드 아이티센' 프로그램을 진행한다고 15일 밝혔다.

이 프로그램은 AI·웹3 분야 스타트업을 대상으로 하는 '팁스(TIPS)' 공개 발굴 프로그램이다. 선정된 스타트업은 아이티센그룹과의 협업을 통해 실질적인 투자 연계와 글로벌 사업 확장을 동시에 모색할 수 있다.

(이미지=아이티센글로벌)

모집은 5월 15일까지 진행되며 설립 7년 이내의 AI 및 웹3 분야 스타트업이 대상이다. 해당 분야 외에도 아이티센그룹과 협업이 가능한 혁신 기술을 보유한 기업이라면 분야 제한 없이 지원할 수 있다. 선발은 중소벤처기업부 기술창업 투자 프로그램 '팁스' 선정 요건에 부합하는 기업을 중심으로 이뤄질 예정이다.

관련기사

최종 선정 규모는 5개사 내외로, 선정 기업에는 기업별 최대 2억원 규모의 투자 검토와 함께 팁스 프로그램 추천 및 연계, 경기센터 클럽딜 투자 검토 등 다양한 후속 투자 기회가 제공될 예정이다. 아울러 기업 수요 기반의 맞춤형 후속 액셀러레이팅 프로그램과 글로벌 진출을 위한 네트워크 및 사업화 지원도 함께 추진될 계획이다.

아이티센글로벌 관계자는 "유망 스타트업에 대한 전략적 투자와 성장을 동시에 지원할 것"이라며 "AI·웹3 분야 스타트업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 실질적인 성과 창출에 집중하겠다"고 말했다.