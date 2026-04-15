[인사] 한국IPTV방송협회

인사입력 :2026/04/15 14:39

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲사무총장 천석기

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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