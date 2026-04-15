네이버페이 포인트, 현대제철·LS일렉트릭 인센티브로 도입

금융입력 :2026/04/15 14:02

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

네이버페이는 ‘엔페이(Npay) 포인트’가 현대제철과 LS일렉트릭의 업무 현장에서 근로자들의 안전 수칙 준수에 따른 인센티브로 도입됐다고 15일 밝혔다.

양사 근로자들은 산업 현장에서 안전 수칙 준수, 안전 교육 이수, 무사고 달성 등 안전 활동에 참여할 때마다 ‘안전 인센티브’를 지급받은 후, 엔페이 포인트로 전환해 온·오프라인 가맹점에서 사용할 수 있다.

이를 통해 현장 근로자들이 안전교육과 제도개선에 자발적으로 참여하도록 유도하고, 근로자들의 참여율과 실효성 높은 현장 안전 관리가 가능해질 것으로 기대된다.

‘엔페이(Npay) 포인트’가 현대제철과 LS일렉트릭의 업무 현장에서 근로자들의 안전 수칙 준수에 따른 인센티브로 도입됐다. (사진=네이버페이)

네이버페이 관계자는 “다양한 산업 현장에서 근로자 스스로 안전 수칙을 지키는 '자율적 안전 문화'조성에 네이버페이 포인트가 동기부여가 될 수 있도록 협력을 지속 확대하겠다”고 말했다.

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홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
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