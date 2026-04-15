무뇨스 현대차 사장 "미국 전역서 아이오닉5 로보택시 보게될 것"

호세 무뇨스 사장이 자율주행 상용화에 대한 자신감을 표명하며 미국 전역으로 로보택시 서비스를 확대하겠다는 계획을 밝혔다.

무뇨스 사장은 14일(현지시간) 미국 '2026 세마포 월드 이코노미' 미래 모빌리티 트랙 세션에 연사로 참석해 "자율주행은 미래가 아니라 현재"라고 강조했다.

그는 "현재 샌프란시스코에서 웨이모 차량을, 라스베이거스에서 아이오닉 5 기반 모셔널 로보택시를 이용할 수 있으며, 향후 미국 전역에서 아이오닉 5 자율주행차를 볼 수 있게 될 것"이라고 설명했다.

호세 무뇨스 사장, 2026 세마포 월드 이코노미에서 글로벌 모빌리티 혁신과 에너지 전환 논의 (사진=현대자동차)

이어 "모셔널을 통해 독자적인 기술을 대규모로 전개하고, 향후 개인용 차량에도 더 많은 자율주행 기술을 탑재할 것"이라고 덧붙였다.

글로벌 산업 환경 변화에 대응하는 유연한 파워트레인 전략도 재차 확인했다.

무뇨스 사장은 "내연기관, 하이브리드, 플러그인 하이브리드와 전기차를 병행하는 전략을 취해왔다"며 신공장 HMGMA에서 하이브리드 병행 생산을 결정한 것은 소비자 수요 변화에 맞춰 전략을 전환한 대표적 사례라고 제시했다.

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에너지 전환과 인공지능(AI) 기반 로보틱스 도입에 대한 중장기 비전도 공유했다. 무뇨스 사장은 HMGMA 물류 현장에 수소전기트럭을 실전 투입한 사례를 언급하며 "수소에 대한 막연한 두려움을 극복하고 수소가 지상, 공중, 해상 운송에 활용되도록 해야 한다"고 말했다.

아울러 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 향후 생산 라인에 투입할 계획을 밝히며, 노동 환경 개선 및 생산성 증대, 비용 절감을 아우르는 '피지컬 AI' 실현을 핵심 목표로 꼽았다.