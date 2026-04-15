오아시스마켓, AI 무인 계산기 ‘루트 미니’ 상왕십리역점 적용

커머스 테크기업 오아시스마켓이 AI 무인계산기 ‘루트(Route) 시리즈’의 중소형 매장용 모델 ‘루트 미니(Route mini)’를 상용화하고, 15일 상왕십리역점에 첫선을 보이며 AI 기반 스마트 매장 전환을 본격화한다.

앞서 오아시스마켓은 ‘루트 시리즈’의 오프라인 매장 도입과 AI 비서 ‘메이’의 온라인 적용을 통해 기술 혁신을 기반으로 한 커머스 테크기업으로의 전환을 선언했다.

이번 ‘루트 미니’의 상용화는 단순한 기술 도입을 넘어, 오프라인 매장 전반에 AI 솔루션을 이식하여 고객들에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 매장 운영의 효율성을 정점으로 끌어올리는 계기가 될 것으로 보인다.

오아시스마켓의 AI 무인계산기 루트 미니

오아시스마켓은 모회사인 IT 전문 기업 지어소프트와 공동으로 개발한 ‘루트 시리즈’를 통해 AI 비전(Vision) 알고리즘부터 하드웨어 설계까지 전 과정을 자체 기술로 구축하며 상품 인식부터 결제·운영까지 전 과정을 아우르는 ‘엔드투엔드 커머스 솔루션’을 완성했다.

이번에 선보인 ‘루트 미니’는 지난해 공개된 ‘루트100’이 보여준 기술력을 실제 매장 환경에 최적화한 고효율 소형 모델이다. 다각도 카메라와 다양한 센서를 활용한 인식 기술을 고도화해 결제 속도를 기존 대비 2배 이상 높였다. 또한 기존의 시각 인공지능(Vision AI) 기반의 인식 방법에 바코드와 QR 인식 기능을 더해, 다양한 결제 방식을 지원하는 '하이브리드 결제 환경'을 구축해 범용성을 높였다.

하드웨어 측면에서도 실제 매장 환경에 적용 가능하도록 혁신적인 다이어트를 거쳤다. ‘루트 100’ 대비 기기 크기를 50% 수준으로 축소해, 공간 효율이 생명인 편의점과 개인 슈퍼마켓 등 소규모 무인 점포 도입의 문턱을 낮췄다. 특히 계산대 점유 면적을 최소화함으로써 남는 공간을 재구성할 수 있어, 매장 내 쾌적한 쇼핑 환경 조성과 평당 매출 극대화에 기여할 것으로 기대된다.

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이미 ‘루트 시리즈’를 도입해 운영 중인 오아시스마켓 강남점의 경우, 계산 대기 없는 편리한 쇼핑 경험을 실제로 고객들이 체감하고 있다. 축적된 고객 이용 데이터를 통해 ‘루트 시리즈’에 대한 고객 만족도를 확인한 오아시스마켓은 15일 상왕십리역점을 시작으로 전국 주요 직영 매장에 ‘루트 미니’를 순차적으로 도입한다. ‘루트 미니’와 AI 비서 ‘메이’를 통해 오아시스마켓만의 AI 커머스 생태계를 구축해 나간다는 계획이다.

오아시스마켓 관계자는 “루트 미니 도입을 통해 고객들에게는 대기 없는 신속한 결제 환경을, 매장에는 데이터 기반의 효율적인 관리 시스템을 제공할 것”이라며, “자체 매장의 AI 혁신을 성공적으로 안착시킨 후, AI 업데이트부터 유지보수까지 일괄 제공하는 AIaaS(AI-as-a-Service) 모델을 외부 업체들에게 적용하는 B2B 시장으로의 확장도 검토할 것”이라고 말했다.