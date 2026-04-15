유망 바이오헬스 중소벤처기업에 최대 60억원 지원

복지부·중기부, 2026년 ‘투·융자 연계 기술개발사업’ 참여 기업 모집

헬스케어입력 :2026/04/15 11:08

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

정부가 유망한 바이오헬스 중소벤처기업에 최대 60억원까지 지원하는 사업의 참여기업을 모집한다.

보건복지부와 한국보건산업진흥원은 바이오헬스분야 중소벤처기업의 성장 촉진을 위해 2026년 ‘투·융자 연계 기술개발사업(정책지정형)’ 참여 기업을 본격 모집한다고 밝혔다.

투·융자 연계 기술개발사업(정책지정형)은 보건복지부·중소벤처기업부 등 관계부처 간 정책 연계를 기반으로 추진되는 협업 사업(복지부는 과제평가 및 과제 추천 / 중기부는 검증, 협약 및 R&D 지원)이다.

보건복지부는 본격적인 성장단계의 중소벤처기업을 지원하는 스케일업 팁스(10개 과제 선정, 최대 3년간 과제당 30억원 지원)와 해외 시장 진출을 지원하는 글로벌 팁스(1개 과제 선정, 최대 4년간 60억원 이내 연구개발비 지원) 등 2개 분야 11개 과제를 추천할 예정이다.

투·융자 연계 기술개발사업 참여 기업 모집(출처=보건복지부)

스케일업 팁스(정책지정형)는 바이오헬스분야 유망 중소벤처기업의 기술혁신 및 스케일업 촉진을 위해 스케일업 팁스 운영사(투자사)의 기업선별 및 성장지원 역량과 자본력을 바탕으로, 선(先) 민간투자 후(後) 정부 매칭 지원 방식이다.

글로벌 팁스(정책지정형)는 글로벌 진출 단계에 있는 바이오헬스분야 유망 중소벤처기업의 기술 고도화 및 글로벌 시장 진출 가속화를 위해, 스케일업 팁스 운영사(투자사)의 기업선별 및 성장지원 역량과 자본력을 바탕으로, 선(先) 민간투자 후(後) 정부 매칭 지원 방식이다.

세부 사항은 보건복지부 누리집과 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 누리집에 게시된 ‘2026년 투·융자 연계 기술개발사업 정책지정형 시행계획 공고문’에서 확인할 수 있으며, 범부처통합연구지원시스템을 통해 접수하면 된다.

정은영 보건복지부 보건산업정책국장은 “이번 사업은 부처 간 협업을 통해 유망기업 발굴과 연구개발(R&D) 지원을 연계함으로써, 기업의 투자유치와 성장을 촉진하고, 나아가 성과 창출과 확산의 선순환 생태계 조성에 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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