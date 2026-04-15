세니젠, 지씨파트너스 유상증자 참여로 재무 리스크 해소

세니젠(188260)이 대규모 자금 유치를 통해 재무적 불확실성을 완전히 해소하고, 유전체 분석 기술력을 바탕으로 글로벌 바이오 시장 공략에 나선다.

세니젠은 제3자 배정 유상증자를 통해 경영 정상화 및 미래 성장을 위한 충분한 유동성을 확보했다고 밝혔다. 이를 통해 부채 비율을 대폭 낮추고 안정적인 운영 자금을 마련함으로써, 기술특례 상장 이후 지속됐던 재무 변동성 우려를 털어내고 오로지 성장에만 집중할 수 있는 건실한 펀더멘털을 구축하게 됐다는 설명이다.

이번 투자를 결정한 지씨파트너스는 현대바이오, 약물전달 플랫폼기업 네오리젠에 전략적 투자를 진행한 바 있다. 특히 세니젠 투자와 함께 세계 최초 펜타닐 백신을 개발 중인 미국 바이오디펜스 기업 ARMR Sciences에도 선도 투자를 단행해 글로벌 혁신 바이오 생태계와 연결하는 전략적 파트너로서 나아가고 있다는 평가다.

세니젠 성장의 핵심 동력은 미생물의 방대한 유전자 정보 속에서 특정 바이러스나 세균만을 식별하는 ‘유전자 마커 발굴 플랫폼 기술’이다.

(제공= 세니젠)

회사 측은 세균 16종을 동시 검출하는 NGS 패널 기술의 유럽 및 일본 특허 등록 완료했고, 아프리카돼지열병(ASFV) 진단키트를 전세계 두번째로 세계동물보건기구(WOAH)에 등록했으며, 엠폭스(Mpox) 진단키트 국내 최초 특허 보유 등 고위험 감염병 대응력을 보여줬다고 전했다.

세니젠은 확보된 재무적 안정성을 발판 삼아 글로벌 시장 점유율 확대에 박차를 가할 계획이다. 지씨파트너스의 네트워크와 유전체 기술력을 결합해 인체 진단 및 변이 추적 시스템 등 사업 포트폴리오를 다각화해 수익성을 극대화한다는 전략이다.

세니젠 관계자는 “이번 투자 유치는 단순한 자금 확보를 넘어 세니젠의 기술적 가치를 전문가 그룹으로부터 인정받은 결과”라며 “확고한 재무 안정성과 초격차 기술력을 바탕으로 글로벌 바이오 시장에서 세니젠의 진정한 가치를 입증하겠다”고 강조했다.