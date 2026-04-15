사일런트힐2 리메이크 개발사, 공포 게임 7편 동시 개발

폴란드 게임 개발사 블루버 팀이 '사일런트 힐 2' 리메이크에 이어 공포 게임 7편을 동시에 개발하고 있다고 알려졌다. 자체 개발 2편과 공동 개발 5편으로 구성됐으며, 멀티 프로젝트 체제 전환에 맞춰 경영진도 확대했다.

14(현지시간) 게임인더스트리 등 외신에 따르면 블루버 팀은 7편의 공포 게임 차기작을 개발 중이다. 아울러 안정적인 개발과 글로벌 확장을 위해 업계 베테랑을 영입했다.

보도에 따르면 액티비전과 워게이밍 출신의 테인 라이먼을 스튜디오 총괄로, CD 프로젝트 출신의 카챠 바우코바와 미하우 젬비츠키를 각각 사업 개발 및 퍼블리싱 총괄로 임명했다.

사일런트 힐2 리메이크 버전.

블루버 팀은 새로운 경영진을 구성함에 따라 두 개의 자체 개발팀을 계속 운영할 방침이다. 한 팀은 닌텐도 플랫폼용 신작을, 다른 팀은 '크로노스: 뉴 던'을 만든 개발진이 오리지널 지식재산권(IP)을 맡고 있다고 외신은 설명했다.

공동 개발 레이블인 브로큰 미러 게임즈를 통해서는 '레이어스 오브 피어 3'를 포함한 5개 타이틀을 개발 중이다.

이와 함께 블루버 팀은 새로운 조직 구조를 도입함에 따라 인력 유지와 지속 가능한 채용 파이프라인 구축에 집중하고 있다. 회사 인력 규모는 현재 약 270명이다.

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피오트르 바비에노 블루터 팀 CEO는 외신을 통해 "최근 시장 상황에서 단일 타이틀에만 의존하는 것은 위험 부담이 너무 크지만, 두 편 이상이 되면 품질·집중력·창의력 등에서 문제가 발생할 수 있다"며 2개 핵심 개발팀 체제를 고수하는 이유를 설명했다.

이어 바비에노 CEO는 "무분별하게 성장한 뒤 정리해고로 문제 해결하는 회사는 만들고 싶지 않다"며 "지속 가능한 개발, 재무 규율, 장기적 안정성에 집중하겠다"고 밝혔다.