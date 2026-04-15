브랜든, 고객 만족도 90% 돌파…여행·수납 니즈에 ‘재구매’까지

부스터스의 라이프스타일 브랜드 브랜든이 1분기 고객 리뷰 분석에서 90% 이상의 최고 평점을 기록하며 높은 만족도를 입증했다. 여행과 수납을 중심으로 한 사용 목적이 뚜렷하게 나타난 가운데, 압축 파우치 등 보관 제품군에서는 재구매 수요까지 확인되며 실사용 기반 경쟁력이 부각되는 모습이다.

부스터스는 올해 1~3월 브랜든 구매 고객 리뷰 2만7천여건을 분석한 결과, 5점 만점인 리뷰가 90.1%에 달했다고 15일 밝혔다.

브랜든 고객 리뷰 평균 평점은 5점 만점에 4.87점으로 집계됐다. 세부 항목별 만족도에서도 긍정 평가가 두드러졌다. 성능⋅품질⋅배송⋅디자인 모든 영역에서 96~98%가 ‘만족’을 선택했다. 이번 분석은 자사몰 리뷰 1만8천여건과 네이버 스마트스토어 리뷰 9천여건을 통합 분석한 결과다.

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리뷰 키워드 분석 결과 ‘좋아요’가 7350건으로 가장 많이 언급됐다. 이어 ▲‘정리’ 3614건 ▲‘수납’ 3124건 ▲‘튼튼’ 2959건 ▲‘만족’ 2642건 ▲‘깔끔’ 2307건 ▲‘압축’ 2271건 순으로 나타났다.

‘재구매’, ‘추가구매’, ‘또 사러 왔어요’ 등 자발적으로 재구매 의향을 밝힌 리뷰는 1258건(4.6%)으로 집계됐다. 카테고리별로는 이불 압축 파우치가 10.7%로 가장 높았으며, 아우터·패딩 압축 파우치가 8.6%로 뒤를 이었다. 계절 교체 시 반복 사용이 이뤄지는 제품 특성상 보관 카테고리에서 재구매 성향이 높게 나타난 것으로 분석된다.

구매 목적 분석에서는 ‘여행’ 목적이 압도적으로 많았다. 사용 목적이 확인된 고객 가운데 73.5%가 여행 및 캐리어 정리를 위해 제품을 구매했다. 이어 ▲계절 교체⋅보관 11.9% ▲옷장 정리 6.5% ▲선물 4.9% ▲이사⋅입주 준비 3.2% 순으로 나타났다.

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제품별 언급 비중 역시 여행 관련 제품이 높았다. 지난해 11월 출시한 세이프 플러스 라인 여행 가방을 포함한 세이프 라인 가방이 전체의 34.5%로 가장 많았으며 평균 평점은 4.86점을 기록했다. 이어 이불 압축 파우치(17.2%), 여행 압축 파우치(15.7%), 멀티 행잉 오거나이저(9.3%), 아우터 압축 파우치(6.6%) 순으로 집계됐다.

부스터스 관계자는 “이번 1분기 리뷰 분석은 단순한 평점 집계를 넘어 고객이 브랜든을 어떤 맥락에서, 어떤 목적으로 사용하는지를 들여다본 시도”라며 “데이터를 통해 확인된 고객의 목소리를 제품과 서비스 전반에 반영하는 것이 브랜든의 방향”이라고 말했다.