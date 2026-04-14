MS, 오픈클로형 에이전트 개발 정황…"6월 행사서 발표 가능성"

마이크로소프트가 '오픈클로'와 유사한 에이전트를 개발 중인 것으로 전해졌다.

13일(현지시간) 디인포메이션 보도에 따르면 마이크로소프트는 '마이크로소프트 365 코파일럿'에 이같은 에이전트를 넣어 테스트 중인 것으로 확인됐다. 이는 엔터프라이즈 고객을 겨냥했으며, 기존 오픈소스 에이전트 대비 강화된 보안 제어를 갖춘 것으로 알려졌다.

오픈클로는 사용자 PC에서 직접 실행되는 로컬 에이전트다. 사용자를 대신해 작업을 수행하는 구조다.

마이크로소프트가 '오픈클로'와 유사한 에이전트를 개발 중인 것으로 전해졌다. (사진=구글 제미나이)

테크크런치는 "마이크로소프트가 오픈클로와 비슷한 기능을 구현할 경우 최근 수개월간 발표한 에이전트형 제품군과 연결될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

마이크로소프트는 지난 3월 '코파일럿 코워커'를 공개하며 단순 검색과 채팅을 넘어 실제 업무 실행 기능을 강조했다. 코워커는 '워크 IQ' 기반으로 사용자 맞춤형 동작을 수행할 수 있다. 마이크로소프트 365 전반에서 사람 대신 작업을 처리할 수 있다.

앞서 2월에는 '코파일럿 태스크'도 공개됐다. 해당 에이전트는 이메일 정리뿐 아니라 여행, 일정 관리 등 다양한 작업을 수행하도록 설계됐다. 두 에이전트 모두 클라우드에서 작동한다.

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다수 외신은 마이크로소프트가 검토 중인 에이전트는 사용자 지시 없이 작동하는 형태로 개발될 것으로 봤다. 기존 코파일럿이 질문하면 답하는 도구였다면 이번 에이전트는 업무를 맡겨두면 끝까지 처리하는 실행형 시스템으로 진화하는 개념이다.

더버지는 "마이크로소프트는 오는 6월 '마이크로소프트 빌드'에서 관련 기능을 공개할 것으로 전망한다"며 "기존 에이전트 제품군과 통합 여부도 주요 관전 포인트"라고 봤다.