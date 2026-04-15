[인터뷰] PTC코리아 "AI, 실행할 때"…제조 솔루션에 에이전트 심는다

PTC가 자사 제조 솔루션 전반에 에이전틱 인공지능(AI)을 순차적으로 내재화하는 전략을 본격화하고 있다. 별도 AI 제품을 출시하는 대신 기존 컴퓨터 지원 설계(CAD)·제품 수명주기 관리(PLM)·애플리케이션 수명주기 관리(ALM) 솔루션 워크플로우 안에 AI 기능을 직접 탑재하는 방식이다.

지수민 PTC코리아 본부장은 지난 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한국전자제조산업전에서 지디넷코리아와 만나 "생성형 AI가 주목받기 시작할 때도 우린 방향을 바꾸지 않았다"며 "파운데이션 모델은 외부에서 가져오되 에이전틱 AI로 제조 워크플로우를 바꾸는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

에이전틱 AI는 단순히 정보를 찾아주는 생성형 AI와 구별된다. 설계 변경 요청을 직접 수행하고 부품 간 유사도를 비교하며 반복적인 수작업을 대체하는 등 워크플로우 안에서 스스로 행동하는 AI를 뜻한다.



지 본부장은 "사람처럼 일하는 AI가 곧 에이전틱 AI"라며 "최종 목표는 제조 전 과정의 지능화·자동화"라고 설명했다.

지수민 PTC코리아 본부장이 지난 8~10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한국전자제조산업전 내 회사 부스를 소개하고 있다. (사진=PTC코리아)

PTC의 에이전틱 AI 전략은 수십 년간 쌓아온 제조 데이터 디지털화 역량을 토대로 한다. 제품 개발부터 생산, 서비스까지 이어지는 선순환 구조 전체를 데이터로 연결해온 것이 전제 조건이다. AI가 제조 워크플로우 전반에서 스스로 판단하고 실행하려면 각 단계 데이터가 끊김 없이 디지털화돼 있어야 한다는 의미다.

지 본부장은 "AI가 제조 현장에서 스스로 움직이려면 데이터가 먼저 디지털화돼 있어야 한다"며 "디지털 전환(DX)을 거쳐야 비로소 AI 전환(AX)이 가능하다"고 강조했다.

PTC 제품군 내 AI 기능은 마이크로소프트 애저 기반 코파일럿 형태로 작년 말부터 순차 도입 중이다. 지난달 출시된 PLM 솔루션 '윈칠' 신버전엔 부품 형상 유사도를 비교해 동일 부품 여부를 자동으로 파악하는 기능이 탑재됐다. 동시 개발·동시 발주 환경에서 중복 부품을 걸러내는 공수를 줄이는 데 직결된다.

설계 단계에선 CAD 솔루션 '크레오'에 AI 챗봇이 내장됐다. 설계자가 변경 포인트를 질의하면 답변에 그치지 않고 변경 요청 자체를 실행하며 특정 치수를 자동 기입하는 기능도 구현됐다. ALM 솔루션 '코드비머'엔 소프트웨어 표준 요구사항 자동 정리 기능이, 서비스 솔루션 서비스맥스엔 현장 엔지니어용 서비스 가이던스가 각각 추가됐다.



지 본부장은 "많은 노동력이 필요했던 반복 작업을 AI가 대체하는 것"이라며 "설계에서 서비스까지 전 단계를 커버하는 로드맵으로 계속 고도화할 계획"이라고 밝혔다.

지수민 PTC코리아 본부장이 지난 8~10일 서울 강남구 코엑스에서 열린 한국전자제조산업전 내 회사 부스를 소개하고 있다. 이번 행사에서 회사는 SDV와 반도체 개발 환경을 주제로 두 가지 제품 엔지니어링 데모를 공개했다. (사진=PTC코리아)

이에 따른 제품 개발 프로세스 엔지니어링은 30~40% 개선 효과를 기대하고 있다는 게 내부적인 평가다. 현재 AI 기능을 탑재한 제품군은 주요 고객사 중심으로 베타 테스트되고 있다. 올해 말에서 내년 초 계약 고객사부터 정식 적용이 가능할 전망이다.

지 본부장은 "지금은 사람이 AI를 가지고 일했을 때의 개인 생산성을 측정하는 수준"이라며 "에이전틱 AI 개념이 더 정착되면 팀 단위 생산성을 측정하는 방식 자체가 달라질 것"이라고 내다봤다.

PLM에서 생성된 데이터가 전사적자원관리(ERP)로 연결되는 구조에서 에이전틱 AI를 적용하면 통상 3~6개월이 소요되던 시스템 통합(SI) 프로젝트 기간도 단축될 수 있다. PTC가 강조하는 차별점은 특정 영역 시뮬레이션 성능이 아닌 전사 프로세스의 속도감 있는 디지털화다.

지 본부장은 "단위 솔루션들이 사람 편의에 맞춰져 있을 뿐 전체 프로세스가 데이터 기반으로 돌아가게 돼 있지 않다"며 "시뮬레이션 같은 단위 기술 강점보다 전사 프로세스를 속도감 있게 디지털화하는 게 우리 경쟁력"이라고 말했다.

PTC는 에이전틱 AI를 새로운 전략 전환이 아닌 기존 역량의 고도화로 규정한다. 제조 소프트웨어 한 우물을 파온 PTC가 선진 기술이 등장할 때마다 취해온 방식과 같다는 설명이다.

지 본부장은 "40년 넘게 소프트웨어 하나로 살아남은 건 선진 기술에 대한 투자 속도가 달랐기 때문"이라며 "에이전틱 AI에서도 그 기조는 같다"고 피력했다.

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올해 PTC는 자동차, 전자, 하이테크, 산업용 기계 분야 등 기존 고객군을 넘어 복잡성이 높은 신규 시장을 본격 공략할 방침이다. 국내 방위산업이 대표적이다. PTC는 무기체계 형상 관리와 서비스 파트 통계 분석 솔루션을 보유 중이며 미 해군 납품 레퍼런스도 갖추고 있다. 메디컬 디바이스와 민간 우주·위성 발사체 분야도 신규 성장 영역으로 꼽힌다.

지 본부장은 "글로벌 프로그램을 한국에 정착시키고 시장을 넓히는 것이 연내 목표"라며 "어떤 산업이든 제조 기업의 성장과 성공에 기여한다는 본질은 변하지 않을 것"이라고 말했다.