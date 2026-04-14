[영상] 자유투 넣는 '농구 도사' 휴머노이드…3점슛은?

도요타가 개발한 농구 휴머노이드 로봇 최신 버전 ‘큐(CUE) 7’이 공개됐다.

인터레스팅엔지니어링 등 외신은 도요타가 지난 12일 일본 도쿄 고토구 ‘도요타 아레나 도쿄’에서 열린 B리그 경기 하프타임에 큐7을 깜짝 공개했다고 최근 보도했다.

도요타의 농구 휴머노이드 로봇이 최근 도쿄 농구장에 깜짝 등장했다. (사진=엑스 @TOYOTA_FRC)

공개된 영상에 따르면 큐7은 안정적인 자세로 자유투를 시도해 높은 포물선을 그리며 정확하게 골망을 흔들었다. 이후 반대편 코트로 이동해 3점 슛에도 도전했다. 로봇이 던진 공이 림을 맞고 튕겨 나오며 득점에는 실패했으나 관객들로부터 큰 박수를 받았다.

큐7은 2017년 도요타 직원들의 개인 프로젝트로 시작됐다. 이후 여러 차례 개량을 거친 끝에 농구 도사 최신 모델로 거듭났다. 특히 2019년 3세대 모델인 큐3는 자유투 2020회를 연속 성공시키며 기네스 세계 기록을 세웠다. 또 2024년 큐6는 24.55m의 가장 먼 거리에서 농구 슛을 성공시키며 또 한 번 기록을 경신한 바 있다.

영상=엑스 @TOYOTA_FRC

초기에는 단순한 레고 기반으로 출발했던 이 로봇은 현재 첨단 인공지능(AI)을 기반으로 복잡한 운동 동작을 수행하는 휴머노이드로 발전했다. 반복적인 개선을 통해 제자리 슈팅을 넘어 공을 받아 위치를 잡고, 3점슛 등 장거리 슛까지 시도할 수 있는 수준에 이르렀다.

큐7은 이전 모델(120㎏) 대비 74㎏으로 대폭 경량화됐으며, 역방향 2륜 구조를 채택했다. 또한 강화학습이 적용된 하이브리드 제어 시스템을 탑재해 목표물 인식, 거리 추정, 슈팅 정밀도를 크게 향상시켰다.

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특히 로봇 상체는 최적의 슈팅 궤적을 계산하기 위해 팔 각도와 자세를 정밀하게 조정하며, 궤적이 정렬되면 양손으로 공을 안정적으로 들어 올린 뒤 정확한 힘과 각도로 슛을 구사한다.

도요타는 이번 농구 로봇을 통해 자동차 산업을 넘어 다양한 분야에서 활용 가능한 로봇 기술을 시험하고 있는 것으로 평가된다.