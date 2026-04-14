차란, 위탁 판매 ‘케어드’에 남성복 카테고리 출시

패션 리커머스 플랫폼 차란을 운영하는 마인이스(대표 김혜성)는 남성복 수요 증가에 맞춰 위탁 판매 서비스 ‘케어드’에 남성복 카테고리를 공식 론칭했다고 14일 밝혔다. 고객 문의와 사전 신청, 프리오픈 반응 등을 통해 판매 및 구매 수요를 데이터로 확인한 데 따른 서비스 확장이다.

차란은 완전 위탁형 서비스 ‘케어드’와 판매자 직접 등록 방식의 C2C 서비스 ‘차란마켓’을 함께 운영하고 있다. 기존에는 차란마켓에서만 남성복을 취급해 왔으나, 이번 론칭을 통해 케어드에도 남성복 카테고리를 공식 도입했다.

이번 카테고리 확장은 고객 요청과 실제 이용 데이터를 기반으로 이뤄졌다. 서비스 초기부터 차란 고객 상담 채널에 남성 의류 취급에 대한 문의가 지속적으로 접수됐으며, 이 중 51% 이상이 위탁 판매, 옷장 정리 등 ‘판매 목적’에 집중된 것으로 나타났다. 구매 및 탐색 수요 역시 지속적으로 확인되면서 남성복 카테고리 확대 필요성이 뚜렷해졌다.

차란

차란은 이러한 흐름을 바탕으로 2024년 3월 남성복 카테고리의 서비스 검증(PoC)을 진행했다. 약 3000벌 규모로 기획된 해당 검증은 사전 신청 4일 만에 조기 마감됐으며, 이후에도 남성복 관련 문의가 이어졌다. 이어 케어드 남성복 론칭에 앞서 지난 3월 진행한 프리오픈 이벤트 역시 3일 만에 500명이 모집돼 조기 종료되는 등 높은 참여율을 보였다.

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차란마켓에서도 남성복 상품 유입이 확대되고 있다. 차란마켓에 등록된 상품의 카테고리 비중은 남성복 40%, 여성복 60% 수준으로, 케어드가 그동안 여성복 위주로 운영돼 온 점을 고려하면 이번 남성복 카테고리 도입을 계기로 남성 상품 비중 확대 흐름이 이어질 것으로 보인다.

마인이스 김혜성 대표는 "그동안 남성복은 리커머스 시장에서 제대로 된 서비스를 받지 못한 영역이었다"며 "차란이 여성복에서 쌓아온 검수와 케어의 기준을 남성복에도 그대로 적용해, 남성 고객이 믿고 맡길 수 있는 위탁 판매 환경을 만들어 나가겠다"라고 언급했다.