몽클로스, ‘PDRN 수분 선 크림’ 출시

뷰티 브랜드 몽클로스가 스킨케어 기능을 강화한 데일리 선케어 제품 ‘PDRN 수분 선 크림’(SPF50+/PA++++)을 출시한다고 14일 밝혔다.

최근 글로벌 뷰티 시장에서는 백탁 없이 가볍게 발리는 선크림과 촉촉한 수분 제형 제품에 대한 선호가 높아지고 있다. 특히 메이크업 단계에서 향이 겹치는 것을 꺼리는 여성 소비자 특성을 고려해, 기초처럼 부담 없이 사용할 수 있는 무향 선크림이 새로운 트렌드로 자리잡는 추세다.

또한 SNS와 유튜브를 중심으로 한국 선크림과 비교 콘텐츠가 확산되면서 부드러운 발림성과 자연스러운 피부 표현을 구현한 제품이 주목받고 있다. 이에 따라 수분감 있는 사용감과 스킨케어 성분을 동시에 갖춘 제품이 선크림의 새로운 기준으로 부상하고 있다.

몽클로스 PDRN 수분 선 크림 제품

몽클로스가 선보이는 PDRN 수분 선 크림은 전체 성분의 약 70%를 스킨케어 성분으로 구성한 무향의 ‘스킨케어형 선케어 제품’이다. 인공 향과 색소를 제외한 클린 처방에 선크림 특유의 답답함이나 끈적임 없이 수분크림을 바른 듯 촉촉하고 가벼운 사용감을 구현한 것이 특징이다.

트리플 히알루론산과 알로에베라 추출물이 피부 깊숙이 수분을 공급하며, 병풀 추출물과 판테놀, 세라마이드 콤플렉스가 외부 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키고, 피부 컨디션을 안정적으로 유지하는 데 도움을 준다. 눈 시림 현상과 피부 자극을 최소화한 저자극 포뮬러로 민감한 피부도 사계절 데일리로 사용할 수 있다.

여기에 병풀 유래 PDRN 성분을 함유해 자외선 노출로 지친 피부의 재생과 탄력 케어에 도움을 주며, 비타민과 항산화 성분이 풍부한 토마토 추출물이 피부 브라이트닝과 안티에이징 케어까지 고려했다.

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이 제품은 SPF50+/PA++++의 강력한 자외선 차단 지수를 갖추었으며, 도포 후 약 15분이 지나면 피부 위에 안정적인 차단막을 형성해 일상 속 자외선으로부터 피부를 보호한다. 또한 백탁 현상이 없는 부드러운 발림성을 구현해 일명 ‘화잘먹’(화장이 잘 먹는) 선크림으로 메이크업 전 단계에서도 밀림 없이 자연스러운 피부 표현이 가능하다.

몽클로스 관계자는 “최근에는 자외선 차단제를 여름에만 바르는 것이 아닌 365일 필수 루틴으로 인식하는 소비자가 늘고 있다”며 “PDRN 수분 선 크림은 자외선 차단은 물론 보습, 진정, 탄력 케어까지 동시에 고려한 제품으로 매일 사용할수록 피부 컨디션 개선에 도움을 줄 수 있는 슬로에이징 선케어 제품”이라고 말했다. 이어 “수분크림처럼 촉촉한 사용감을 구현해 별도의 스킨케어 단계를 최소화하면서도 피부 관리 효과를 기대할 수 있도록 설계했다”고 덧붙였다.