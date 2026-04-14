한국미래기술교육硏, '제 9기 챗GPT 활용 마스터 과정' 개최

한국미래기술교육연구원은 오는 29일 여의도 FKI타워 루비홀에서 ‘제9기 챗GPT 활용 마스터 과정’을 온오프라인 병행으로 개최한다고 밝혔다. 이번 과정은 생성형 AI 도입이 빠르게 확산하는 가운데 기업과 기관 내에서 나타나고 있는 업무 생산성 격차를 해소하고 실질적인 자동화 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

맥킨지와 PwC 등 글로벌 컨설팅 기관에 따르면 생성형 AI는 전 세계적으로 연간 2조~4조 달러 규모의 경제적 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 전망된다. 특히 지식 노동과 사무직 업무에서 생산성 향상 효과가 크게 나타날 것으로 분석됐다. 기업의 AI 투자 역시 빠르게 확대되면서 단순 도입을 넘어 실제 업무에 적용 가능한 자동화 체계 구축이 주요 과제로 부상했다.

이번 '제9기 챗GPT 활용 마스터 과정'은 이러한 흐름에 대응해 단순 기능 학습을 넘어 실제 업무 자동화 설계와 적용에 초점을 맞췄다. 보고서와 제안서 작성, 데이터 분석과 시각화, 엑셀 기반 반복 업무 처리, 내부 업무 도구 제작 등 다양한 실무 사례를 기반으로, 참가자가 직접 자동화 구조를 설계하고 적용할 수 있게 구성했다. 특히 부서별 업무 특성과 조직 내 협업 구조를 반영한 AI 활용 방안을 중심으로 실습을 진행한다.

교육 내용은 생성형 AI 활용 전략과 최신 트렌드를 시작으로 ▲실무 중심 프롬프트 설계 ▲문서 및 발표 자료 자동 생성 ▲데이터 분석과 시각화 ▲ChatGPT와 엑셀 연계 자동화 ▲멀티모달 AI 활용 사례 ▲웹 기반 업무 도구 제작 등으로 구성됐다.

관련기사

또한 조직 내 AI 활용 확산을 위한 운영 기준과 관리 체계 구축 방안도 함께 다룰 예정이다. 강의는 국민대학교 비즈니스IT전문대학원 박강민 교수가 다양한 기업과 공공기관 교육 및 프로젝트 경험을 바탕으로 생성형 AI를 실제 업무 혁신으로 연결하는 방법을 실무 중심으로 전달한다.

연구원은 “생성형 AI 도입이 빠르게 확산되면서 기업 간 경쟁은 이제 ‘누가 먼저 도입했는가’가 아니라 ‘누가 더 잘 활용하는가’로 이동하고 있다”며 “이번 과정은 조직 내 AI 활용 수준을 한 단계 끌어올리고, 실질적인 업무 성과로 연결할 수 있는 기준을 제시하는 데 목적이 있다”고 밝혔다. 교육은 오프라인 좌석이 한정돼 있다. 참가 신청은 한국미래기술교육연구원 홈페이지나 사무실로 하면 된다.