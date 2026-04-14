지그재그 "봄 직잭팟 기획전, 거래액·유저 수 30%↑"

카카오스타일(대표 서정훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’는 지난 3월 23일부터 4월 6일까지 진행한 봄 시즌 최대 규모 프로모션 ‘직잭팟’에서 거래액과 이용자 수가 전년 대비 약 30% 증가했다고 14일 밝혔다.

이번 ‘직잭팟’은 화창한 봄 날씨로 인한 외출 및 쇼핑 수요 증가에 힘입어 전년 동일 프로모션(2025/3/24~4/7) 대비 거래액이 27% 상승했다. 같은 기간 액티브 유저(AU) 수 또한 29% 늘어나는 등 주요 지표에서 고른 성장세를 기록했다.

패션 단일 상품 기준 ‘리얼코코 시오 니트’가 직잭팟 전주 대비 거래액이 52% 증가하며 프로모션 기간 가장 많이 판매된 상품 1위에 올랐다. 이어 ‘프렌치오브 샌딩 라운드넥 티셔츠’, ‘매니크 발레리 레이어드 롱 스커트’, ‘가내스라 마르소 카디건’, ‘니썸 부츠컷 데님’ 순으로 판매량이 높게 조사되는 등 가벼워진 봄 의류가 직잭팟 성과를 견인했다.

카카오스타일 지그재그

이번 프로모션의 핵심 성공 요인은 ‘라이브 방송’이다. 프로모션 기간 라이브 방송 시청 시간과 최대 동시 시청자 수는 평시 대비 각각 30%, 44% 증가하며 높은 몰입도를 보였다.

2주간 총 8회 진행된 쇼핑몰 라이브의 당일 평균 거래액은 전주 대비 194%, 전년 동기 대비 241% 급증했다. 특히 쇼핑몰 ‘블랙업’과 ‘어텀’은 라이브 당일 기준 역대 최고 거래액을 경신했다. ‘라룸’은 2만 명 이상의 시청자를 동원하며 올해 최다 시청자 수 기록을 세웠으며, 당일 거래액이 전주 대비 525% 증가하는 기록적인 성장률을 보였다.

브랜드패션과 뷰티, 라이프 카테고리에서도 라이브 방송의 효과가 나타났다. 디자이너 브랜드 ‘하네’는 라이브 1시간 동안의 거래액이 일 거래액의 40%를 차지하며 당일 거래액이 전일 대비 380% 급증했다. ‘컴포트랩’과 ‘스파오’ 역시 전일 대비 각각 140%, 52%의 거래액 증가율을 기록했다.

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뷰티 카테고리에서는 크리에이터 ‘먼지나방’의 브랜드 ‘모렛’이 지그재그 첫 라이브를 통해 전주 대비 거래액이 13,531% 폭증하는 성과를 거뒀다. 라이프 브랜드 ‘브랜든’과 ‘유라이크’도 라이브 방송 효과로 거래액이 각각 전일 대비 3,457%, 615% 급증했다.

카카오스타일 관계자는 “이번 직잭팟은 고객의 몰입감을 높이는 라이브 콘텐츠와 지그재그만의 큐레이션, 화창한 날씨가 시너지를 내며 봄 시즌 패션 시장의 대세감을 확실히 굳히는 계기가 됐다”며 “봄 프로모션 성과를 발판 삼아 초여름과 본격적인 여름 시즌까지 기세를 이어가며 차별화된 스타일 경험을 지속적으로 제공할 것이다”라고 말했다.