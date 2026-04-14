다나와 "4월 2주차, 갤S26U 가격 하락세 뚜렷"

이커머스 전문기업 커넥트웨이브가 운영하는 가격비교 서비스 다나와가 AI 데이터 분석을 바탕으로 한 ‘주간 소비자 구매 동향’ 리포트를 14일 발표했다. 단순한 최저가 노출을 넘어 실제 시장에서 거래되는 ‘평균 실거래가(ASP)’의 흐름을 제공하는 것이 특징이다.

다나와가 분석한 4월 2주 차(4.6~4.12) 소비 시장은 주방가전을 제외한 7개 핵심 카테고리의 평균 실거래가가 일제히 상승하며, 프리미엄·고성능 제품에 대한 소비 지출이 늘어나는 ‘트레이딩 업(Trading Up)’ 양상이 뚜렷하게 나타났다.

다나와 주간 리포트

가장 눈에 띄는 상승세를 보인 부문은 계절가전과 생활가전이다. 다가오는 여름을 선제적으로 대비하는 수요가 몰리며 계절가전 카테고리의 평균 실거래가는 전주 대비 25% 상승했다. 특히 하이엔드 에어컨 수요가 급증하며 단일 품목 기준 38%의 높은 단가 상승률을 기록했다. 생활가전 역시 세탁기, 청소기 등 고가 대형 가전의 판매 호조에 힘입어 전주 대비 22% 상승하며 시장 전반의 지출 한도 상향을 견인했다. 반면, 주방가전은 소형 및 가성비 위주의 구매가 이어지며 유일하게 1% 하락했다.

이러한 전반적인 시장의 상승 흐름 속에서도, 고관여 IT 기기 시장에서는 특정 플래그십 모델들의 실거래가가 뚜렷한 하락세를 보이며 실구매자들에게 매우 유리한 지표를 제시했다.

대표적으로 삼성전자의 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라(256GB, 자급제)’는 전주 대비 실거래가가 12% 하락한 170만 원대를 기록했다. 특히 4월 3주 차 최저가가 167만 원대까지 낮아지는 등 하방 압력을 강하게 받고 있어, 구매 적기에 들어선 것으로 분석됐다. 고성능 게이밍 수요를 겨냥한 ‘포유컴퓨터 퍼포먼스 조립PC’ 역시 실거래가가 11% 하락한 188만 원대를 기록했으며, 3주 차 최저가는 179만 원대까지 떨어져 가격 안정화가 선명해졌다.

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다만, 핵심 부품 카테고리 내에서도 품목별 편차는 존재했다. 대기 수요가 집중된 고성능 스토리지 ‘삼성전자 990 PRO M.2 NVMe(2TB)’와 ‘삼성전자 갤럭시북5’는 각각 전주 대비 21%, 14% 실거래가가 상승하며 강세를 유지했다.

다나와의 관계자는 “카테고리 전반의 지출 한도가 높아지는 트레이딩 업 현상 속에서도, 개별 핵심 모델의 실제 거래 가격은 높은 변동폭을 보였다”며, “앞으로도 다나와는 표면적인 최저가뿐만 아니라 실제 시장이 움직이는 평균 실거래가 흐름을 정밀하게 분석하여 소비자의 현명한 구매 의사결정을 적극적으로 돕겠다”고 밝혔다.