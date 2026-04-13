케이닥, 공공 가상자산 수탁서비스 개편

가상자산 커스터디 기업 한국디지털자산수탁(이하 KDAC)은 정부·지방자치단체·공공기관 전용 가상자산 위탁보관 서비스인 'KDAC-G'를 '공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안'에 맞춰 전면 개편한다고 13일 밝혔다.

지난 10일 발표된 정부의 개선방안은 수사·징세 과정에서 취득한 가상자산의 유출 사고를 계기로 마련됐다. 위탁보관 활용 시 수탁기관이 갖춰야 할 요건을 규정하고 있다.

KDAC-G는 이번 전면 개편을 통해 보안성, 서명 체계, 자산 실재성, 사고 대응 등 내부통제를 업그레이드하고 커스터마이징을 통한 시스템 유연성 제고에 나선다.

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한국디지털자산수탁(이하 KDAC)은 정부·지방자치단체·공공기관 전용 가상자산 위탁보관 서비스인 'KDAC-G'를 '공공분야 가상자산 보유·관리체계 개선방안'에 맞춰 전면 개편한다. (사진=케이닥 홈페이지)

KDAC-G 서비스의 핵심 특징은 기관별·피압수자별 지갑 주소를 각각 생성, 분리 보관하는 다층적 지갑구조 체계다. 이를 통해 관리기관이 기관 단위, 집행부서 단위, 개별 사건·피압수자 단위까지 자산을 계층적으로 분리해 보관할 수 있도록 지원한다.

조성일 KDAC 대표는 "이번 공공분야의 가상자산 위탁보관은 현재 추진되고 있는 법인의 가상자산 위탁보관의 마중물이 될 것으로 기대”하며, "금번 서비스 개편으로KDAC은업계 최고의 내부통제와 보안기술을 제공하고, 이용자가 체감할 수 있는 편의성도 함께 제고할 것”이라고 밝혔다.