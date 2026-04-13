마이리얼트립, 유류할증료 부담 적은 항공권 특가전 진행

여행 플랫폼 마이리얼트립(대표 이동건)이 유류할증료 인상 영향이 적은 국제선과 국내선 제주 노선을 한데 모은 항공 특가전을 이달 30일까지 진행한다고 13일 밝혔다.

마이리얼트립은 최근 유류할증료 급등으로 고객들의 여행 비용 부담이 커진 가운데, 인기 여행지 중 운임 변동이 상대적으로 크지 않은 노선을 선별 구성했다. 특히 5월 이후 추가 인상이 예고된 상황을 고려해 현 시점에서 가격 경쟁력이 유지되는 구간 위주로 구성한 것이 특징이다.

국제선은 유가 영향이 상대적으로 낮은 중동 항공사 노선과 행정 절차상 운임 인상이 아직 반영되지 않은 구간 등을 중심으로 구성 ▲일본·중국은 20만원대부터 ▲호주는 60만원대 ▲유럽은 90만원대 ▲미주는 100만원대부터 예약 가능하다. 동남아 노선은 파라타항공 직항편을 포함해 경쟁력 있는 가격대로 제안한다.

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이와 동시에 진행되는 국내선 특가전은 김포·인천 등 전국 6개 출발지에서 제주로 향하는 편도 항공편을 1만6000원대부터 선보인다. 오는 19일까지 티웨이항공 단독 특가가 진행되며, 같은 기간 동안 그랜드 조선 제주·제주신화월드 등 숙박 상품과 렌터카, 카멜리아힐·아쿠아플라넷 등 주요 관광지 할인 혜택도 함께 제공한다.

마이리얼트립 관계자는 “여행 경비 부담이 커진 시점에서 고객이 체감할 수 있는 가격 경쟁력을 최우선 기준으로 노선을 선별했다”며 “항공부터 숙박, 현지 체험까지 합리적으로 준비할 수 있도록 선택 폭을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.