"애플 글래스, 4가지 스타일로 승부…카메라 디자인 차별화"

애플이 첫 스마트 안경 출시를 위해 다양한 프레임과 독특한 카메라 디자인을 개발 중인 것으로 전해졌다.

12일(현지시간) 블룸버그 통신은 파워 온 뉴스테터를 통해 애플이 스마트 안경 출시를 위해 최소 네 가지 스타일의 프레임을 테스트 중이라고 보도했다. 이는 메타 레이벤 안경 같은 경쟁 제품과 차별화하기 위한 전략으로 풀이된다.

애플 글래스 렌더링 (사진= 인스타그램 @iPhone_lov_er)

현재 테스트 중인 디자인은 ▲레이밴 웨이페어러를 연상시키는 커다란 직사각형 프레임 ▲팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 착용하는 안경과 유사한 더 얇은 직사각형 디자인 ▲더 큰 타원형 또는 원형 프레임 ▲더 작고 세련된 타원형 또는 원형 프레임 등이다.

애플은 블랙, 오션 블루, 라이트 브라운 등 다양한 마감재를 검토 중이며, 에어팟과 애플워치처럼 누구나 즉시 알아볼 수 있는 디자인을 만드는 것이라고 해당 매체는 전했다.

특히 카메라 시스템이 주목된다. 기존 메타 제품의 원형 디자인과는 달리 세로 방향의 타원형 렌즈와 주변 조명을 채택하는 방안이 검토되고 있는 것으로 알려졌다. 또, 플라스틱과 같은 흔한 소재 대신 내구성이 뛰어나고 고급스러운 아세테이트 소재를 안경 본체에 사용할 계획이다.

이번 스마트 안경은 증강현실(AR) 기기보다는 카메라, 마이크, 센서가 탑재된 웨어러블 기기로, 스마트폰 알림 확인, 사진·영상 촬영, 음악 재생 등의 기능을 제공할 전망이다. 여기에 향상된 시리와 비주얼 인텔리전스 기반 인공지능(AI) 기능이 더해져 사용자와의 상호작용도 강화될 것으로 보인다.

기능적으로는 애플워치와 에어팟을 결합한 형태에 가까우며, 아이폰과 연동해 대부분의 기능을 수행하는 만큼 액세서리 성격이 더욱 강한 제품이 될 것으로 예상된다.

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해당 제품은 올해 말 또는 2027년 초 공개될 가능성이 있으며, 실제 출시는 2027년 봄 또는 여름이 유력하다. 한편 애플은 디스플레이가 탑재된 고급 VR 안경도 별도로 개발 중이나, 출시까지는 다소 시간이 더 소요될 전망이다.

이 스마트 안경은 향후 몇 년간 다양한 AI 기기를 선보이려는 애플의 전략의 일환으로, 카메라가 내장된 에어팟, 스마트 홈 디스플레이, 카메라 탑재 웨어러블 펜던트 등과 함께 차세대 제품군을 형성할 것으로 보인다.