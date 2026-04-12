KT, 온라인 전용 인터넷 요금제 출시

KT는 인터넷 상품에 적용되던 계약기간 할인과 온라인 가입 할인을 하나로 통합한 온라인 전용 '요고 할인 요금제'를 출시했다고 12일 밝혔다.

9월 말까지 6개월간 한시 운영되는 새 요금제는 가입자는 별도 조건 확인이나 복잡한 계산 없이 약정 기간만 선택하면 된다.

기존 온라인 다이렉트 1년 약정 상품이 만 39세 이하로 가입 연령이 제한됐던 것과 달리, 이번 요금제는 연령 제한 없이 누구나 가입할 수 있다. 약정 종료 이후에도 별도 재신청 없이 할인 혜택이 유지된다.

인터넷과 모바일을 동시에 신규 가입해 결합할 경우 추가 할인도 제공된다. IPTV 없이 3년 약정 기준 1G(Gbps) 인터넷은 월 3200원의 추가 할인이 적용돼, 3년간 총 11만5200원의 통신비 절감 효과를 기대할 수 있다.

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최대 5년까지 약정을 선택할 수 있으며, 이용 기간이 길수록 월 할인 폭이 커지는 구조다. 1G 인터넷(와이파이 포함)을 5년 약정으로 가입할 경우 3년 약정 대비 월 2200원이 추가 할인돼 5년간 총 13만 2000원의 비용 절감이 가능하다.

김영걸 KT 커스터머 사업본부장 “할인 구조를 단순화해 고객이 보다 쉽게 혜택을 체감할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 고객 편의성과 실질적인 혜택을 강화한 온라인 전용 상품을 지속 확대해 나가겠다”고 말다.