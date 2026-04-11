NASA 유인우주선 ‘아르테미스 2호’ 무사 귀환

유인 달 탐사선 ‘아르테미스 2호’가 열흘 간의 우주비행을 마치고 무사히 지구에 귀환했다.

테크크런치를 비롯한 외신들에 따르면 미국 항공우주국(NASA)은 아르테미스 2호의 승무원을 태운 유인 캡슐이 10일 오후 5시 7분(태평양 시간 기준) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 인근 태평양 바다에 무사히 착륙했다고 공식 발표했다.

지난 1일 플로리다주 케네디 우주 센터에서 발사된 아르테미스는 열흘 간의 우주 비행을 성공적으로 마무리했다.

아르테미스 2호 유인캡슐이 10일 미국 샌디에이고 인근 태평양에 착륙했다.(출처=NASA)

NASA는 “미국인 3명과 캐나다인 1명으로 구성된 4명의 승무원은 안전하고 건강한 상태이다”고 밝혔다.

'아르테미스 2호'는 NASA가 50년만에 쏘아올린 달 탐사 유인 우주선이다. 이 우주선은 이번에 달 뒤편을 한 바퀴 돌며 다양한 모습을 관측하는 데 성공했다. 이번 성과는 앞으로 심우주 탐사 작업의 발판이 될 것으로 기대되고 있다.

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NASA는 “(아르테미스 2호 탑승 우주인들은) 우리가 별들에 보낸 첫 번째 대사들이다“면서 ”더 나은 우주인을 상상할 수 없을 정도다. 임무를 완벽하게 수행했다“고 강조했다.

우주 비행사들은 미국 해군의 헬기를 통해 존 P.머사 군함으로 이동한 뒤 건강 상태를 확인할 예정이다. 이들이 휴스턴에 있는 NASA 우주 센터로 이동하면 이번 프로젝트가 마무리 된다.