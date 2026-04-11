개보위 공무원들 "함께 모여 AI 공부"...'AX 엔진룸' 운영

개인정보보호위원회(개인정보위)는 직원들의 인공지능(AI) 활용 역량을 강화하기 위한 연구모임인 ‘개인정보 AX 엔진룸’을 본격 운영한다.

이 연구모임은 인공지능(AI)을 접목해 개인정보위 내부의 업무 프로세스 및 대국민 서비스의 효율성과 효과성을 제고하는 방안을 집중 논의한다. 모임장은 주문호 사무관, 간사는 최수영 사무관이 맡았다. 특히 최수영 사무관은 2023년 5급 공채와 입법고시에 응시해 두 시험 모두 수석을 차지했음에도 첫 공직생활을 작년 9월말 개보위에서 시작, 개보위 안팎에서 화제를 모은 바 있다.

‘엔진룸’은 거대한 기계를 움직이는 동력의 근원지를 의미한다. 개보위는 "명칭과 같이 연구모임이 개인정보위 내부의 인공지능전환(AX) 혁신을 위한 원동력으로 작동하도록 하겠다"고 설명했다.

연구모임은 직급과 부서를 불문하고 직원들의 자발적인 참여로 운영한다. 매주 금요일 점심시간에 공공 인공지능전환(AX) 관련 전문가들을 초청해 강연을 듣고, 인공지능(AI) 활용 관련 아이디어 공유, 인공지능(AI) 경진대회 구상 등 논의를 이어간다.

개인정보보호위원회는 10일 정부서울청사에서 인공지능(AI) 역량 강화 연구모임인 '개인정보 AX 엔진룸' 의 첫 모임을 개최했다.

10일 첫 모임에는 외부전문가로 서울시 광진구청 류승인 주무관을 초청했다. 류 주무관은 최근 업무과정에서 필요성을 느껴 ‘바이브 코딩’(자연어로 AI에게 설명하면 AI가 코드를 생성·실행·수정해주는 방식의 프로그래밍)을 통해 인공지능(AI) 서비스를 직접 개발해공직사회 인공지능전환(AX) 혁신의 우수 사례로 주목받은 바 있다. 류 주무관은 서비스 개발 과정의 다양한 경험과 어려움, 느낀 점 등을 참석자들과 공유하고, 함께 논의하는 시간을 가졌다.

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이어 ‘개인정보 AX 엔진룸’ 운영방향에 대한 설명이 이어졌다. 직원들의 인공지능(AI) 활용역량 학습 계획과 함께, 인공지능전환(AX)이 시급한 분야 발굴 및 엔진룸의 목표 구체화, 경진대회 개최 등 향후 운영 방향과 우수 참가자 인센티브 관련 내용을 함께 논의했다.

이후에도 법률 인공지능(AI) 등 위원회 업무와 관련한 인공지능전환(AX) 전문가, 공공기관 인공지능(AI) 시스템 개발 업체 관계자 등 다양한 강사들을 초청해 모임을 이어갈 계획이다. ‘개인정보 AX 엔진룸’에서 제기된 주제들과 이뤄진 논의들은 향후 개인정보위의 AX 추진 방향을 구체화하는 데 활용할 예정이다.