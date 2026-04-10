IITP-RAPA, ICT 연구개발 성과 신뢰성 향상 MOU

정보통신기획평가원(IITP, 원장 홍진배)은 한국전파진흥협회(RAPA, 회장 홍범식)와 9일 IITP 서울사무소에서 정보통신·방송 분야 연구개발(ICT R&D) 성과의 신뢰성 제고 확산 지원 강화를 위한 업무협약(MoU)을 체결했다.

이번 협약은 ICT 기술 고도화·융복합화로 연구성과에 대한 객관적 검증과 품질 확보의 중요성이 높아지는 상황에서, 공인 시험·인증 기반의 체계적인 검증 지원을 통해 국가 R&D 성과의 신뢰성과 활용도를 동시에 제고하기 위해 마련됐다. 양 기관은 과제 수행 전 과정에 걸쳐 기술자문과 품질 검증 지원을 연계, 연구개발 결과물이 체계적으로 검증·관리될 수 있게 협력할 계획이다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 △ICT R&D 사업 결과물의 품질 검증 등 시험·인증 지원 △ICT R&D 수행기관을 위한 우선 시험 일정 및 수수료 할인 등 혜택 제공 △ICT R&D 성과확산을 위한 과제 전주기 맞춤형 기술자문 및 컨설팅 지원 △신뢰성 시험·평가, 적합성 인증 등 공인시험기관 지원사항 홍보 등에 협력하기로 했다.

정보통신기획평가원은 한국전파진흥협회와 정보통신·방송 분야 연구개발 성과의 신뢰성 제고 확산 지원 강화를 위한 업무협약을 9일 맺었다.

IITP는 ICT 분야 국가 연구개발을 전담 지원하는 전문기관이다. 기술 수요 발굴과 기술개발 과제 선정·관리, 성과확산과 사업화에 이르기까지 R&D 전주기를 통합적·체계적으로 지원한다.

RAPA는 송도와 가산에 전파통신 분야 기업지원 테스트 베드를 구축해 LTEㆍ5Gㆍ6G, AIoT, 무선전력전송 분야 등의 안테나 측정, 이동통신사 IoT 단말 성능검증, 전자파 측정 등 다양한 기업지원 서비스를 제공하고 있다.

이번 협력을 통해 연구성과는 기술적 완성도 뿐 아니라 공인된 시험·인증 절차를 기반으로 객관적 신뢰성을 확보하게 되며, 이는 후속 연구와 사업화 및 타 산업 분야 확산을 위한 기반으로 작용할 전망이다. 또 연구 현장의 검증 인프라 접근성이 향상됨에 따라 중소·중견기업 및 대학 연구기관의 부담을 완화하고, 연구개발 효율성도 높아질 것으로 기대했다.

관련기사

IITP 홍진배 원장은 “이번 업무협약은 ICT R&D 수행기관이 전파·방송·통신 분야 연구성과에 대해 객관적인 품질 검증과 신뢰성 확보를 지원받을 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 시험·인증 및 기술자문 지원을 통해 ICT R&D 성과의 신뢰도를 높이고, 연구성과 확산 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

RAPA 정흥보 상근부회장은 “RAPA의 전파통신 분야 전문 인프라와 기술 역량이 IITP의 R&D 기획·관리 역량과 결합해 큰 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “국내 ICT 기업들이 신뢰성 있는 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 빠르게 안착할 수 있게 적극 지원하겠다”고 말했다.