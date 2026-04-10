[인사] 식품의약품안전처

인사입력 :2026/04/10 14:43

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲식품의약품안전평가원 식품위해평가부장 보건연구관 이순호(전, 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 영양기능연구과장)

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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