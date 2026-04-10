스무디·비빔면·빙수까지…유통가 ‘이른 여름 전쟁’

전국에 많은 비가 내린 뒤 때 이른 더위가 예고되면서 유통업계가 여름 채비에 나서고 있다. 여름이 길어지고 시작 시점도 빨라지는 흐름에 맞춰 계절 수요 선점 경쟁이 달아오르는 모습이다.

10일 기상청에 따르면 주춤하던 기온은 주말부터 오름세를 보일 것으로 전망된다. 일요일인 12일에는 최고 24도까지 오를 것으로 예상된다.

이에 유통업계는 여름 대표 상품을 앞세워 소비자 공략에 나서고 있다. 즉석 스무디부터 비빔면, 망고 디저트까지 주요 품목을 일찌감치 선보이며 대응에 나선 것이다.

CU 성수디저트파크점 음료존에 마련된 과일 스무디 기계와 과일 자판기.

편의점, 즉석 스무디 경쟁 본격화

편의점은 여름 성수기를 대비해 즉석 스무디 기계 도입을 확대하고 있다. GS25가 가장 먼저 국내 점포에 즉석 스무디 기계를 도입했고 CU와 세븐일레븐도 각각 선보였다.

GS25는 현재 107개 점포에서 스무디 기계를 운영 중이다. 지난해 여름 일부 점포에서는 하루 최대 234잔이 판매되기도 하는 등 큰 인기를 끌었다. ▲망고 바나나 ▲딸기 바나나 ▲딸기 블루베리 망고 ▲그린 스무디 등 총 4종으로 연내 300여 개 점포까지 확대하겠다는 계획이다.

CU도 즉석 과일 스무디 음료 ‘리얼 스무디’ 운영 점포를 늘리고 있다. 이달 즉석 스무디 기계 200대를 전국에 추가 도입하고 하절기 음료수요 증가에 선제 대응한다는 전략이다.

GS25에서 모델이 생과일 스무디 기기를 이용하고 있다. (제공=GS리테일)

CU에 따르면 작년 성수기 동안 리얼 스무디 운영 점포들에서는 일평균 30잔 이상 판매됐다. 지난달 매출 역시 운영 초기인 작년 6월과 비교 시 87.4% 증가했다.

세븐일레븐은 일본 즉석 스무디 기기를 전국에 순차 배치했다. 도입을 위해 세븐일레븐은 2024년 12월부터 국내 현지화 작업과 함께 내부 운영 테스트를 진행한 바 있다.

‘딸기 바나나 스무디’, ‘망고 스무디’, ‘베리 요거트 스무디’ 총 3종으로 모두 100㎉ 미만 저칼로리로 기획됐다.

농심·오뚜기·팔도는 비빔면 경쟁

라면업계는 최대 성수기인 여름을 앞두고 비빔면 신제품 출시와 마케팅을 강화하는 모습이다.

농심은 배홍동 시리즈의 네 번째 제품인 ‘배홍동막국수’를 출시하고 유재석이 출연하는 새로운 광고를 선보였다. 유재석은 2021년 배홍동 브랜드 출시부터 함께해 온 모델이다.

오뚜기는 코미디언 허경환과 함께 ‘진밀면’을 지난달 선보였다. 진밀면은 부산 향토 음식인 밀면을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 구현한 신제품이다.

진비빔면, 진밀면 모델 개그맨 허경환 (사진=오뚜기)

오뚜기에 따르면 진밀면은 출시 25일 만에 누적 판매량 300만 개를 돌파했다. 쿠팡 선출시에서 완판을 기록했고 이후 오프라인 판매가 본격화하며 판매가 빠르게 증가했다는 설명이다.

비빔면 시장 1위인 팔도도 지난달 신제품 ‘팔도비빔면 더 블루’를 출시했다. 기존 제품보다 두꺼운 중면을 적용했고 액상 수프는 태양초 순창 고추장을 베이스로 8가지 과채 원물을 배합해 감칠맛을 높인 것이 특징이다.

망고 디저트 경쟁도 가세

여름 대표 과일인 망고를 활용한 디저트 출시도 빨라지는 추세다.

제주신라호텔은 본격적인 애플망고 빙수 시즌에 앞서 ‘쁘띠 애플망고 빙수’를 출시했다. 애플망고 빙수는 제주신라호텔이 처음 선보인 시그니처 디저트로 이번 쁘띠 애플망고 빙수는 기존 출시 시점보다 한 달 앞당긴 프리뷰 성격의 메뉴다.

해당 메뉴에 사용되는 애플망고는 ‘미니 애플망고’로 애플망고가 본격 출하되는 5월 이전에 재배되는 소과를 활용했다. 일반 애플망고 빙수에 사용되는 과실이 개당 약 400g 이상인 반면, 쁘띠 애플망고 빙수에는 약 200g 내외의 소과를 사용한다.

제주신라호텔 쁘띠 애플망고 빙수. (제공=호텔신라)

르메르디앙 서울 명동은 다음 달 1일부터 8월 31일까지 로비 라운지&바 르미에르에서 ‘사연 빙수 컬렉션’을 운영한다. ‘인연(緣)’을 주제로 ▲트로피컬 망고 빙수 ▲피치 샤인 토마토 빙수 ▲말차 팥빙수 ▲전남친 빙수 등을 선보인다.

커피 프랜차이즈 할리스는 캐릭터 ‘미피’와 손잡고 ‘미피의 애플망고 라떼’와 ‘미피 망고 생크림 케이크’를 출시했다.

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투썸플레이스는 지난달 ‘망고생’을 출시하며 ‘과일생(과일 생크림 케이크’ 플랫폼을 강화했다. 망고 원물을 약 2개 분량 사용해 상단과 내부에 배치하고 망고 콤포트·꿀리·커스터드 생크림을 층층이 구성한 것이 특징이다.

시즌 한정으로 두 가지 과일을 반반으로 구성한 ‘과일생 듀오’(망고·피치)도 선보인다. 하나의 케이크로 서로 다른 맛을 즐길 수 있도록 기획됐다.