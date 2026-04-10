인류 83억 명, 이미 지구 한계 넘었다…"적정 인구는 25억 명"

인류 인구가 이미 지구의 지속 가능한 수용 한계를 초과했다는 연구 결과가 나왔다.

과학매체 사이언스얼랏은 호주 플린더스 대학 코리 브래드쇼 교수 연구진이 진행한 연구 결과를 최근 보도했다. 해당 연구 논문은 국제 학술지 ‘환경 연구 회보(Environmental Research Letters)에 실렸다.

아르테미스 2호 우주인들이 촬영한 보름달에 비친 지구의 모습 (사진=NASA 엑스)

연구진은 1800년 이후 200여 년간 축적된 인구 데이터를 분석한 결과, 인류가 지구의 장기적인 수용 능력을 크게 넘어선 수준으로 살아가고 있다고 밝혔다.

연구에서는 특정 종이 환경 훼손 없이 유지될 수 있는 인구 규모를 의미하는 ‘수용 능력(carrying capacity)’과 이론적으로 최대로 수용 가능한 ‘최대 수용 능력’을 구분해 제시했다.

분석 결과, 환경을 훼손하지 않고 안정적인 삶의 질을 유지할 수 있는 지속 가능한 인구는 최대 약 25억 명 수준으로 나타났다. 이를 초과할 경우 인류의 자원 소비가 지구의 재생 능력을 넘어선다는 의미다. 현재 세계 인구는 약 83억 명으로, 이 기준을 크게 상회하고 있다.

연구진은 인류가 기술 발전을 통해 자연적 한계를 일부 극복해 왔으며, 특히 화석 연료 활용이 20세기 인구 급증의 핵심 요인이었다고 설명했다. 그러나 이런 방식은 지구의 재생력 한계를 가리는 역할을 했을 뿐이라는 지적이다.

단순히 출생과 사망이 균형을 이루는 ‘이론적 최대 수용 능력’은 약 120억 명으로 추정됐다. 하지만 이는 환경적 지속 가능성과는 다른 개념이라고 연구진들은 강조했다.

브래드쇼 교수는 “현재의 경제 시스템은 지속적인 인구 증가에 따른 자원 재생 한계를 제대로 반영하지 못하고 있다”며 "지구는 우리가 사용하는 자원 속도를 따라가지 못하고 있다"고 주장했다.

전 세계 인구의 과거 궤적 및 미래 예측 (브래드쇼 교수, 환경 연구 회보 2026.)

연구진은 현재 추세가 이어질 경우 세계 인구가 2060년대 후반에서 2070년대 초 사이 약 117억~124억 명 수준으로 정점을 찍을 것으로 전망했다.

이 같은 인구와 지속 가능 인구 간 격차는 과소비 문제의 원인을 설명하는 주요 요인으로 지목된다. 실제로 올해 1월 유엔은 전 세계가 물 부족 위기에 직면했다고 경고했으며, 생태계 역시 인간과의 자원 경쟁 속에서 빠르게 악화되고 있는 것으로 나타났다.

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연구진은 화석 연료 의존이 기후 변화를 가속화하고 자연 생태계를 훼손하고 있다고 지적하며, 에너지·토지·식량 사용 방식의 근본적인 전환이 필요하다고 강조했다.

브래드쇼 교수는 “지구의 생명 유지 시스템은 이미 한계에 가까워졌다”며 “현재와 같은 추세가 지속된다면 수십억 명이 점점 더 불안정한 삶에 직면하게 될 것”이라고 경고했다. 이어 “소비 수준이 낮은 소규모 인구가 인간과 지구 모두에 더 나은 결과를 가져올 수 있다”며 국제적 협력을 통한 대응의 필요성을 강조했다.