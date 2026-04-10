[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/04/10 10:04

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇실장급 전보 ▲교통물류실장 박재순

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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