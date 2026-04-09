넥스쳐(대표 이대훈)는 카페 경영 시뮬레이션 게임 '마루는 강쥐: 나 카페 사장됐다? 짱이지!'에 신규 테마 '쁘띠 프로방스'를 8일 업데이트했다고 9일 밝혔다.

이번 패치는 신규 테마 및 메뉴 도입, 시즌 이벤트 전개, 신규 시스템 '마루의 스케치북' 추가 등을 골자로 한다.

보랏빛 색감과 꽃모자 코스튬이 특징인 쁘띠 프로방스 테마와 함께 '향기 폴폴 라벤더 블랙티', '콕콕 블루베리 스콘' 등 시즌 메뉴 2종이 게임 내 추가됐다. 테마 연계 퀘스트는 총 3차에 걸쳐 순차적으로 개방되며, 최종 단계를 완료한 이용자에게는 한정판 인테리어 아이템이 지급된다.

넥스쳐 '마루는 강쥐 카페 게임', 쁘띠 프로방스 테마 업데이트.

회사는 오는 13일 벚꽃벤치 쿠폰 지급 이벤트를 시작으로 24일에는 캐릭터 만남 및 생일 기념 출석 보상 이벤트를 진행한다. 이어 다가오는 어린이날 시즌에는 전용 음료 '알록달록 무지개 슬러시'를 활용한 특별 퀘스트를 오픈할 예정이다.

관련기사

새롭게 도입된 '마루의 스케치북'은 메뉴 판매 미션으로 획득한 '곰젤리'를 각종 아이템으로 교환하는 시스템이다. 아울러 '테마 코스튬 10회 뽑기'의 확정 획득 구조를 개편하고, '추억도감'을 리뉴얼해 추가 보상을 얻을 수 있도록 조치했다.

넥스쳐 관계자는 "이번 업데이트를 통해 봄의 정취를 담은 신규 콘텐츠와 함께 이용자 편의성을 높이기 위한 다양한 개선을 진행했다"며 "앞으로도 안정적인 서비스 운영과 함께 이용자 만족도를 높일 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.