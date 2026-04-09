아비뇽 페스티벌, 한국어 '초청언어'로 선정...한국 작품 9개 초청

아비뇽 페스티벌 조직위원회는 8일(현지시간) 한국 공연예술 9개 작품이 ‘제80회 아비뇽 페스티벌’ 공식 초청 프로그램에 선정됐다고 발표했다.

오는 7월 4일부터 25일까지 프랑스 아비뇽 일대 주요 공연장에서 열리는 이번 축제에서는 한국어가 ‘초청언어’로 선정됐다. 한국어가 아시아 언어권 가운데 처음으로 초청언어에 이름을 올렸고, 단일 국가 언어가 선정된 것도 처음이다.

이번 선정은 한국 공연예술의 창작 역량과 다양성이 국제적으로 인정받은 성과로 평가된다.

제80회 아비뇽 페스티벌 프로그램 발표 전경

예술경영지원센터는 지난해 7월 아비뇽 페스티벌과 한국어 초청언어 프로그램의 공식 파트너 기관으로 협약을 체결했다. 이후 서울국제공연예술제와 함께 축제 간 협력을 통해 관련 프로그램을 준비해 왔다.

예술경영지원센터는 한국 공연단체의 아비뇽 페스티벌 참여 지원과 공동 기획 프로그램 운영, 청년 예술가 대상 ‘트랜스미션 임파서블’ 참여 지원 등을 통해 한국 예술가의 글로벌 활동을 지원할 계획이다.

‘초청언어’ 프로그램은 특정 언어권의 예술과 문화를 집중 조명하는 프로그램이다. 2023년 영어, 2024년 스페인어, 2025년 아랍어에 이어 2026년에는 한국어가 선정됐다.

2025년 7월 아비뇽 페스티벌 예술감독 티아고 호드리게스는 한국어를 초청언어로 선정하면서 “초청언어 선정의 핵심 기준은 해당 언어를 기반으로 한 공연예술의 풍부한 창작성과 다양성”이라며 한국어가 지닌 동시대 예술 창작의 역동성과 확장성에 주목했다고 밝혔다. 조직위원회는 이를 통해 한국어 기반 예술 전반에 대한 이해를 넓히고 새로운 미학과 창작 언어를 소개할 계획이다.

이번 아비뇽 페스티벌에는 공식 초청 프로그램으로 총 7개 한국 공연단체의 9개 작품이 선정됐다. 이는 예술경영지원센터와 서울국제공연예술제의 협력을 바탕으로 약 2년에 걸친 리서치를 통해 구성된 결과다. 축제의 예술적 방향성과 동시대 한국 공연예술의 흐름을 함께 반영했다는 설명이다. 한국 작품이 아비뇽 페스티벌 공식 프로그램에 초청된 것은 1998년 ‘아시아의 열망’ 이후 약 28년 만이다.

노벨문학상과 전미도서비평가협회상을 받은 한강 작가의 '작별하지 않는다'를 바탕으로 한 낭독 공연은 아비뇽 페스티벌의 대표 공간인 교황청 명예극장 무대에 오른다. 이 작품은 아비뇽 페스티벌과 서울국제공연예술제의 공동 협력 작품으로, 프랑스 배우 이자벨 위페르와 한국 배우 이혜영이 출연한다. 오는 10월 서울국제공연예술제에서도 선보일 예정이다. 이와 함께 이탈리아 연출가 다리아 데플로리안의 신작 ‘끔찍한 고통 그리고 사랑’도 '작별하지 않는다'를 바탕으로 창작돼 이번 축제에서 발표된다.

‘연극계 노벨상’으로 불리는 국제 입센상을 아시아 최초로 받은 구자하 작가의 작품 3편도 무대에 오른다. 그의 대표작인 하마티아 3부작 가운데 ‘쿠쿠’와 ‘한국 연극의 역사’, 그리고 ‘하리보 김치’가 관객을 만난다. 이 작품들은 각각 2023년과 2025년 서울국제공연예술제에서도 소개된 바 있다.

이 밖에도 관객 참여형 공연 ‘코끼리들이 웃는다’의 ‘물질’, 제주 4·3 사건을 배경으로 한 ‘크리에이티브 바키’의 ‘섬 이야기’, 기후위기의 현실을 감각적으로 풀어낸 ‘허 프로젝트’의 ‘1도씨’, 전통연희와 현대무용을 접목한 ‘리퀴드 사운드’의 ‘긴: 연희해체프로젝트 1’, 톨스토이의 단편을 판소리로 재창작한 이자람의 ‘눈, 눈, 눈’이 공연된다.

예술경영지원센터는 아비뇽 페스티벌과 협력해 한국 공연예술의 해외 유통 확대도 추진한다. 축제 기간에는 아비뇽 생루이 회랑에서 ‘K-Stage 랑데부’를 열고, 전 세계 50여 명 이상의 공연예술 전문가와 프로그래머, 비평가들이 참여해 한국 예술가와의 협력, 공동제작, 유통 가능성을 모색할 예정이다.

관련기사

청년 예술가를 위한 레지던시와 교육 프로그램인 ‘트랜스미션 임파서블’ 참여 지원도 이어간다. 예술 전공 대학생과 대학원생 등 차세대 예술가를 대상으로 역량 강화와 국제교류 기회를 제공하는 프로그램으로, 단순 공연 수출을 넘어 인적 교류를 확대하는 데 목적이 있다. 2024년과 2025년에는 각각 2명씩 참여했고, 2026년에는 총 4명의 청년 예술가가 참여할 예정이다.

김장호 예술경영지원센터 대표는 “아비뇽 페스티벌에서 한국어가 공식 초청언어로 선정된 것은 한국 공연예술의 국제적 위상을 보여주는 상징적인 성과”라며 “공연예술을 넘어 문학과 시각예술 등 다양한 장르와의 협력을 통해 한국 예술의 확장성을 세계에 소개하고, 서울국제공연예술제와 서울아트마켓 등 국제 플랫폼을 기반으로 한국 공연예술의 글로벌 유통을 활성화해 나가겠다”고 밝혔다.