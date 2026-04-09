화웨이 순환회장에 데이비드 왕 합류

데이비드 왕 화웨이 ICT 인프라 이사회 의장이 순환회장에 임명됐다.

라이트리딩닷컴에 따르면 멍완저우, 에릭 쉬로 구성된 화웨이 순환회장에 데이비드 왕이 합류하게 됐다.

화웨이 순환회장이라는 직책은 사실상 최고경영자(CEO)에 준하는 역할로, 이사회를 이끄는 고위 경영진을 총괄한다.

1997년부터 화웨이에 몸을 담은 데이비드 왕은 켄 후의 후임으로 꼽힌다. 켄 후는 지난 2024년 3월 이후 순환 회장직을 맡지 않고 있다.

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이에 3인으로 구성해온 화웨이 순환회장은 최근 에릭 쉬와 창업자 런정페이의 딸인 멍완저우 두 명이서 맡아왔다.

런정페이는 여전히 CEO 직함을 갖고 있으나 장기 전략과 정책을 결정하는 회장직에 가깝고 일상적인 경영에는 거의 관여하지 않고 있다.