SW공제조합 새 이사장에 박혜린 옴니시스템 대표

소프트웨어공제조합(공제조합)은 제 14대 이사장에 박혜린 옴니시스템 대표가 취임했다고 9일 밝혔다. 공제조합은 이날 2026년도 제 2차 이사회를 개최, 박혜린 대표를 공제조합 제14대 이사장으로 선임했다.

박혜린 신임 이사장은 코스닥 상장사인 옴니시스템 대표와 바이오스마트 회장을 맡고 있다. 현재 한국무역협회 부회장, 기획재정부 조달정책심의위원회 위원 등의 대외활동도 활발히 하고 있다. 작년 2월부터 공제조합 이사로 재직해왔다. 2023년 포브스 아시아 여성 기업인 50인에 선정되기도 했다.

박 신임 이사장은 “소프트웨어공제조합의 제14대 이사장직을 맡게 돼 영광스럽지만 동시에 막중한 책임감을 느낀다. 공제조합 운영 기조에 발맞춰, 공제사업은 신중하게 자산은 안정적으로 운영하겠다"면서 "나아가 급변하는 AI·소프트웨어 시장 환경 속에서 공제조합이 업계의 든든한 지원자이자 동반자 역할을 다할 수 있게 혼신의 힘을 기울이겠다"고 말했다.

박혜린 SW공제조합 14대 이사장