BAFTA, 일카 파나넨 슈퍼셀 CEO에 펠로십 수여 예정

영국 영화 텔레비전 예술 아카데미(BAFTA)가 일카 파나넨 슈퍼셀 CEO에게 펠로십을 수여할 예정이라고 영국 게임산업 매체 게임인더스트리가 8일(현지시간) 보도했다.

BAFTA는 일카 파나넨 CEO가 게임 산업에서 보여준 혁신과 창의성, 긍정적 영향력을 인정해 올해 수상자로 선정했다고 발표했다.

일카 파나넨 CEO는 슈퍼셀을 이끌며 ‘클래시 오브 클랜’, ‘클래시 로얄’, ‘브롤스타즈’ 등 글로벌 흥행 모바일 게임을 선보인 인물이다. BAFTA는 파나넨이 단순히 흥행작을 만든 경영자를 넘어, 창의적 협업과 신뢰를 중시하는 조직 문화를 구축해 게임 산업에 폭넓은 영향을 미쳤다고 평가했다.

BAFTA 트로피 이미지.

그는 슈퍼셀 밖에서도 투자와 멘토링 활동을 이어가고 있다. BAFTA는 파나넨이 일루시언과 일카 파나넨 재단을 통해 사회적 영향 측정 도구, 교육용 게임, 아동·청소년·가족의 사회적·정신적 안녕을 돕는 프로젝트를 지원해 왔다고 소개했다.

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수상 소식을 전해들은 일카 파나넨 CEO는 엄청난 영광이라며 “지금까지 25년 동안 놀라울 만큼 재능 있고 열정적인 게임 개발자들과 함께 일할 수 있었던 것이 내 경력에서 가장 큰 행운이었다. 이 상은 진정으로 그들 모두를 위한 것이다"라고 말했다

올해 BAFTA 게임 어워즈는 오는 17일(현지시간) 영국 런던 퀸 엘리자베스 홀에서 열린다.