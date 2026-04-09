이노스페이스, 지지 구조없는 티타늄 3D 프링팅 상용화

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스(대표 김수종)가 티타늄 소재의 고정밀 부품을 지지 구조 없이 금속 적층제조(3D 프린팅)하는 혁신 공정 기술을 국내 최초로 상용화했다고 9일 밝혔다.

이 기술은 구형 및 돔형과 같은 복잡한 곡면 구조의 부품을 저비용으로 단시간에 제조할 수 있는 공정이다. 위성 연료 탱크를 비롯한 우주·방산 분야 핵심 부품 생산에 유용할 것으로 전망됐다.

지지 구조 없는 적층제조(3D 프린팅) 공정 기술로 생산한 돔형 티타늄 고압탱크.(사진=이노스페이스)

김수종 대표는 "한빛 우주 발사체 개발 과정에서 축적한 첨단 기술 역량을 제조 사업으로 확장, 기술 내재화를 넘어 사업화 성과로 연결했다"고 설명했다.

금속 적층제조 공정에서는 일반적으로 형상 변형을 방지하기 위해 내부 지지구조가 필수다. 이로 인해 후처리 공정 증가, 제조 시간 지연, 설계 자유도 제한 등 구조적 한계가 존재한다.

그러나 이번에 이노스페이스가 개발한 기술은 고난도 공정 제어 기술로 기존 레이저 파우더 베드 융합(LPBF) 장비 환경에서도 지지구조 없이 제품 품질과 안정성을 확보할 수 있다. 열변형이 크고 공정 제어 난이도가 높은 티타늄 소재 부품을 안정적으로 구현할수 있다.

이노스페이스 측은 이 공정 기술로 생산한 고정밀·고신뢰 부품을 지난해 12월 국내 우주항공 기업에 공급해 실제 적용 및 검증을 완료했다고 밝혔다.

기존 공정 대비 후처리 단계가 대폭 축소됐다. 제조 시간이 2.5배 줄고, 비용 또한 최대 40% 절감되는 효과를 확인했다. 설계 자유도 역시 향상돼 부품 경량화와 성능 개선이 가능하다.

김수종 대표는 “금속 첨단제조 산업은 기술 진입장벽이 높고 엄격한 품질 검증 기준을 요구한다.경쟁력 있는 기술 기업 중심의 시장 특성이 있다"며 "핵심 기술 확보 여부가 사업 확장성과 수익성을 좌우하는 전략적 분야"라고 말했다.

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김 대표는 또 “우주·방산, 위성 구조체 등 고부가가치 부품 시장으로 사업영역을 확장하는 등 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 이노스페이스는 하이브리드 및 메탄 로켓 엔진 기술을 적용한 최적의 우주 발사체 개발과 위성 발사 서비스를 제공하고 있다.