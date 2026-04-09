무신사 뷰티, ‘정샘물 악마는 프라다를 입는다 2’ 협업 상품 선출시

무신사 뷰티가 메이크업 아티스트 브랜드 ‘정샘물(JUNGSAEMMOOL)’의 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 협업 에디션을 단독 선발매한다고 9일 밝혔다.

무신사 뷰티가 가장 먼저 선보이는 이번 협업 에디션은 오는 4월 29일 한국에서 전 세계 최초 공개를 앞둔 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 개봉을 기념해 기획됐다. 20년 만에 돌아온 후속작 속 캐릭터와 세계관을 메이크업 아티스트 정샘물의 감각으로 재해석해 독창적인 스타일로 풀어낸 것이 특징이다.

컬렉션은 정샘물의 베스트셀러이자 핵심 라인업인 ▲에센셜 스킨 누더 쿠션 ▲아티스트 쿠션 블러쉬 블러 ▲립프레션 메탈 세럼 글로스 ▲에센셜 물 마이크로 피팅 미스트 ▲에센셜 물 크림 등 5종으로 구성됐다.

정샘물 악마는 프라다를 입는다 2 협업 에디션

에디션의 디자인 컨셉은 도시적인 무드의 실버를 바탕으로 강렬한 레드 포인트를 더했다. 영화의 배경인 뉴욕 거리의 자유로운 분위기에서 영감을 받았으며, 패키지에는 영화 속 아이코닉한 캐릭터들을 패션 일러스트 스케치로 표현해 소장 가치를 높였다.

무신사 뷰티는 이번 선론칭을 기념해 4월 9일부터 15일까지 일주일간 무신사 앱에서 쇼케이스를 진행한다. 특히 영화 속 인물들의 당당하고 패셔너블한 무드를 담은 화보를 제작해 패션과 메이크업이 하나의 스타일로 완성되는 이번 에디션을 시각적으로 구현했다. 무신사의 패션 콘텐츠 제작과 큐레이션 역량을 바탕으로 스타일리시한 뷰티 콘텐츠를 선보이며 협업 시너지를 극대화했다.

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쇼케이스 기간 할인 및 사은품 증정 혜택도 제공한다. 쇼케이스 기간 협업 에디션 단품은 23%, 풀세트 구성은 34% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 또한 쇼케이스 기간 상품 구매 및 구매 확정 후 이벤트에 응모한 고객 가운데 5명을 추첨하여 시사회 초대권 1인 2매를 증정한다.

무신사 뷰티 관계자는 “글로벌 팬들이 기다려온 화제작의 세계관을 국내 대표 아티스트 브랜드 정샘물의 감각으로 풀어낸 한정판 에디션을 무신사 고객들에게 가장 먼저 선보이게 되어 의미가 깊다”라며, “영화 속 패셔너블한 인물들의 스타일을 무신사만의 감도로 재해석한 쇼케이스 등 차별화된 협업 콘텐츠를 통해 무신사 뷰티가 지향하는 ‘넥스트 뷰티’ 경험을 선사할 것”이라고 말했다.