[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2026/04/08 09:12

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇부이사관 승진 ▲서비스업감시과장 이준헌 ▲제조카르텔조사과장 이선미 ▲경인사무소장 항태호

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 공정거래위원회

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

코스피, 매수사이드카 발동…5804 선 출발

[국방 AX 거점③] 판교에 움튼 생태계…외형 다음은 현장

"사람이 경쟁력"…CEO출신 작가가 쓴 조직과 커리어 이야기 뜬다

'미국·이란 2주 휴전’에 비트코인 급등…7만 달러 상회

ZDNet Power Center