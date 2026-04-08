여기어때, 비수도권 숙박 최대 7만원 할인

여기어때(대표 정명훈)가 한국관광공사, 문화체육관광부가 주관하는 ‘2026 대한민국 숙박 세일 페스타’에 참여해 국내 여행을 지원한다.

여기어때는 이달 30일까지 서울, 경기, 인천, 세종 등을 제외한 비수도권 지역에서 사용할 수 있는 숙박 할인 쿠폰을 발급한다. 매일 오전 10시부터 선착순으로 지급해, 결제 금액 기준 7만원 이상인 숙박 시설은 3만원, 2만원 이상 7만원 미만의 숙박 시설은 2만원을 할인해 준다. 2박 이상 연박 시, 14만원 이상 결제하면 7만원, 5만원 이상 14만원 미만으로 예약하면 5만원의 할인 혜택을 제공한다. 쿠폰은 ‘숙박 페스타’ 배지가 있는 숙소에 한해 다음날 오전 7시까지 쓰면 된다.

여기어때 숙박세일 페스타 참여

숙박 세일 페스타가 열리는 동안 결제사 추가 할인의 기회도 있다. 매일 선착순으로 결제 수단에 따라 최대 10%까지 할인 혜택을 더한다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “국내 여행을 떠나기 좋은 시점에 맞춰 대규모 숙박 세일 페스타를 연다”며 “전국의 여행지도 활기가 넘치고 여행객의 만족도도 높은 프로모션이 되도록 지원하겠다”고 말했다.