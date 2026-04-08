지마켓이 이달 30일까지 ‘대한민국 숙박세일 페스타 봄편’을 진행한다. 봄 나들이 시즌 인기 국내 숙박상품을 엄선하고, 최대 8만원의 할인 혜택을 제공한다.

대한민국 숙박세일 페스타는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 행사로, 지마켓은 7년 연속 행사에 참여하고 있다. 지마켓은 야놀자, 여기어때 등 입점한 11개 여행사의 약 5만여 개 여행 상품을 한 자리에 모아 선보인다.

매일 오전 10시, 비수도권(서울·경기·인천·세종 제외) 숙박상품에 활용 가능한 정부 지원 '3만원 할인쿠폰'을 선착순 제공한다. 지마켓 단독 혜택도 있다. 15만원 이상 결제 시 1만원 중복할인을 받을 수 있다. 추가로 최대 4만원까지 할인되는 7% 카드 할인도 적용할 수 있다. 쿠폰은 소진 시 조기 마감될 수 있다.

지마켓, 봄 숙박 최대 8만원 할인

숙박세일 쿠폰은 1인당 1매 사용 가능하다. 여행을 원하는 지역과 숙소를 미리 살펴보고 효율적으로 쿠폰을 활용하는 것을 추천한다.

숙소는 테마별로 나눠 제안한다. ‘MD픽 특가’ 코너에는 코오롱호텔 경주, 세인트존스, 롯데리조트 부여 등을 선보이며, ‘한정 특가’ 코너에는 여수 유탑 마리나, 라한호텔 전주, 스카이베이 경포 호텔 등을 제안한다. 이 밖에 고객 구매 데이터를 기반으로 한 ‘베스트셀러’ 코너에는 힐튼 경주, 정동진 썬크루즈, 더본호텔 제주 등을 선보인다.

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이 밖에 수영장이 있는 숙소, 애견 동반 숙소, 가족 여행객을 위한 키즈 펜션 등 여행 목적에 맞는 테마 코너를 마련했다. 숙박상품 구매 고객에게는 전국 렌터카 10% 중복 할인 혜택도 제공한다.

지마켓 관계자는 "봄 여행 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 정부 기관과 협력해 실질적인 할인 혜택을 준비했다"며 "베스트셀러부터 수영장 숙소, 키즈 펜션까지 다양한 숙소를 합리적인 가격에 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.