페이히어 포스, 네이버 멤버십 연동..."단골 마케팅 지원"

포인트·쿠폰 등 오프라인 매장 혜택, 네이버 지도에도 자동 노출

중기/스타트업입력 :2026/04/07 15:30

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이제 포스(POS) 하나로 결제부터 마케팅, 멤버십까지 한 번에 관리가 가능해졌다.

페이히어(대표 박준기)는 소상공인의 단골 고객 확보를 돕기 위해 네이버 플레이스의 멤버십 기능을 공식 연동했다고 7일 밝혔다. 이번 연동으로 페이히어 포스에서 포인트 적립, 스탬프 적립, 할인 쿠폰 등 매장 혜택을 설정하면, 네이버 지도에 실시간으로 반영된다.

기존에는 매장에 직접 방문해야 알 수 있었던 다양한 혜택 정보를 네이버 지도에 미리 노출하고 홍보 효과를 누릴 수 있다. 고객은 온라인에서 간편하게 멤버십에 가입하고, 쿠폰을 다운받거나 적립금을 조회할 수 있어 이용 편의성도 강화됐다.

페이히어 포스와 실시간 연동되는 네이버 지도

특히 고객이 멤버십에 가입하면 고객 정보가 포스에도 자동으로 연동돼 점주는 다양한 마케팅 활동을 진행할 수 있다. 페이히어의 고객 관리 프리미엄을 구독 중인 가맹점은 ▲재방문 유도 쿠폰 발송 ▲고객 등급별 혜택 제공 ▲생일 할인 쿠폰 ▲시즌별 이벤트 알림톡 등 대형 프랜차이즈 수준의 고도화된 마케팅 솔루션을 이용할 수 있다.

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멤버십 연동 방법은 간단하다. 페이히어 앱 내 '플레이스 연동' 메뉴에서 '멤버십 만들기' 버튼을 누르면 즉시 활성화된다. 외식업과 카페를 비롯해 도소매, 뷰티, 교육 등 모든 업종에서 이용 가능하다.

박준기 페이히어 대표는 “한 번 방문한 고객을 다시 오게 만드는 단골 마케팅이 매출 성장의 핵심”이라며 “검색부터 재방문까지 고객과의 모든 접점에서 사장님들의 매장 운영을 지원할 수 있도록 지속 고도화해 나가겠다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
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