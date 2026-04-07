한국정보처리학회, 에이전틱 AI·멀티 에이전트 단기강좌 성료

한국정보처리학회(학회장 박능수 건국대학교 교수)가 주최한 에이전틱 AI(Agentic AI)와 멀티 에이전트 시스템의 실전 적용을 다룬 단기강좌가 지난 3일 이화여자대학교에서 개최, 성황리에 마무리됐다. 행사에는 230명 이상 사전 등록자가 참여, 높은 관심 속에 진행됐다.

강좌는 Agentic AI 개념 이해를 넘어, 실제 멀티 에이전트 시스템을 설계하고 구현하는 실습 중심 프로그램으로 구성, 참석자들의 호응을 얻었다. 특히 랭체인(LangChain)과 랭그래프(LangGraph) 기반 실습을 통해 연구 및 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실전 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다. 또 단일 에이전트 구조에서 멀티 에이전트 협업 구조로 확장되는 설계 흐름을 단계적으로 학습할 수 있게 구성, 참가자들의 이해도를 높였다.

행사에 참여한 이화여자대학교 경영학부 채상미 교수의 지능형 비즈니스 연구실(CS Lab) 소속코어트러스트링크의 이수아 연구원은 “이번 강좌를 통해 Agentic AI와 멀티 에이전트 시스템의 구조와 구현 방식을 실습 중심으로 체계적으로 이해할 수 있었다"면서 "이를 바탕으로 현재 수행 중인 이상거래 탐지 연구에서 기존의 이상행위 탐지 및 통제 기반 시스템을 Agentic AI 관점으로 재구성하고, 에이전트 간 협업 구조로 확장하는 데 유의미한 시사점을 얻을 수 있었다”고 밝혔다.

한국정보처리학회가 주최한 에이전틱 AI(Agentic AI)와 멀티 에이전트 시스템의 실전 적용을 다룬 단기강좌가 지난 3일 이대에서 열렸다.

한국정보처리학회가 주최한 에이전틱 AI(Agentic AI)와 멀티 에이전트 시스템의 실전 적용을 다룬 단기강좌가 지난 3일 이대에서 열렸다.

이어 “특히 에이전트 간 역할 분화와 의사결정 흐름을 실제 서비스 환경에 맞게 구현하고, 이를 검증·운영하는 방식에 대한 이해가 현재 수행 중인 연구 및 프로젝트를 보다 현실적으로 고도화하는 데 중요한 기반이 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

이번 강좌의 프로그램위원장을 맡은 국립금오공과대학교 경영학과 박민정 교수는 “이번 강좌는 단순한 기술 소개를 넘어, Agentic AI 기반 시스템을 실제로 설계하고 구현할 수 있는 실전 역량을 제공하는 데 초점을 뒀다"면서 “향후 Agentic AI와 멀티 에이전트 기술은 다양한 산업 분야에서 핵심 인프라로 자리매김할 것으로 예상되며, 이에 따른 연구 고도화와 산업 현장 적용 역시 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다.

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이번 행사는 한국정보처리학회 박능수 학회장(건국대학교)을 중심으로, 이일구 교수(성신여자대학교)와 김형석 교수(건국대학교)가 함께 행사를 이끌었다. 또한, 김경백 교수(전남대학교), 김의탁 대표((주)티씨브이), 김현준 교수(명지대학교), 민홍 교수(가천대학교), 백윤흥 교수(서울대학교), 오현영 교수(가천대학교), 이문규 교수(인하대학교), 이영한 교수(성신여자대학교), 채상미 교수(이화여자대학교), 최봉준 교수(숭실대학교), 홍준호 교수(성신여자대학교) 등 국내 주요 산학연 전문가들이 프로그램위원으로 참여,강좌의 기획과 운영을 함께 수행했다.

박능수 학회장은 "이번 강좌는 Agentic AI 기반 멀티 에이전트 시스템을 실제로 구현하려는 연구자와 실무자에게 실질적인 방향성과 적용 가능성을 제시, 관련 분야의 연구 및 산업 확산에 중요한 계기를 마련했다"고 말했다.