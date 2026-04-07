CMB, 2025년 ‘유료방송 자율개선 최우수 사업자’ 선정

CMB가 방송미디어통신위원회와 시청자미디어재단에서 주관하는 ‘2025년 유료방송 자율개선 최우수 사업자’로 선정됐다.

‘유료방송 자율개선 우수 사업자’는 방송미디어통신위원회와 시청자미디어재단이 IPTV 3개사와 위성방송, 그리고 복수종합유선방송사업자(MSO) 5개사를 대상으로 매년 실시하고 있다.

주요 평가 항목은 ▲가입자 수 대비 불공정 행위 의심 건수 ▲전년도 분석결과 대비 증감율 ▲가입자 수 대비 국민신문고 접수민원 건수 ▲분기별 평균 의심 건수 증감율 등 유료방송 사업자의 공정 경쟁을 위한 노력과 정부 정책추진 협조도를 종합적으로 평가한다.

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CMB는 최근 5년간 연속으로 최우수 우수사업자로 선정돼 표창 받으면서 업계 모범사례로 기록됐다.

이한담 CMB 회장은 "이웃 사랑을 바탕으로 고객의 가치를 실현하고, 지역 사회와 함께 호흡하는 기업으로서 시청자의 권익 증진을 위해 최선의 노력을 다하고 있다"며, "투명하고 합리적인 서비스 제공을 통해 고객여러분께 항상 행복을 선사해 드리는 기업이 되겠다"며 했다.