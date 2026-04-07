미래에셋증권 "MTS서 잔고·수익 등 투자현황 한 번에 확인"

미래에셋증권은 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 엠스탁(M-STOCK)의 핵심 서비스인 ‘MY자산’을 전면 개편했다고 6일 밝혔다.
이번 개편의 핵심은 분산된 자산 정보를 하나의 화면에서 빠르고 직관적으로 확인할 수 있도록 사용자경험(UX)을 재설계한 것이다. 기존에는 자산현황, 세부잔고, 투자수익, 투자활동 등 정보가 각각 분리돼 있어 이용자가 여러 화면을 오가며 정보를 확인해야 했다.
미래에셋증권은 ‘MY자산’ 서비스에 금융투자에 최적화된 새로운 디자인 시스템을 도입하고 화면 구성과 정보체계를 전면 재정비했다.
관련기사
- 에티버스그룹 이노그리드, 1년 만에 NHN 품으로 가나…IPO 구상 변수2026.04.06
- 신한금융, 금융권 최초 자율보안 체계 마련2026.04.06
- 삼성전자, P4 최종 라인까지 설비 발주…HBM 양산 속도 '고삐'2026.04.06
- 해외서 국내 주식으로 유턴…계좌 수 9만 여좌 육박2026.04.05
자산 조회 기능을 고도화한 것이 특징이다. ‘MY포트폴리오’ 화면에서는 보유 자산이 상품군과 종목별로 어떻게 구성돼 있는지 시각적으로 확인할 수 있도록 설계했다. 단순히 보유 금액을 확인하는 것을 넘어, 투자 구성을 스스로 이해하고 다음 투자 판단으로 자연스럽게 연결할 수 있도록 돕는다.
미래에셋증권은 이번 개편을 시작으로 투자자 커뮤니티 개편, 시장정보·투자관리 기능 강화 등 주요 서비스를 매달 업데이트할 계획이다. 장기적으로는 전통 금융자산과 디지털 자산까지 하나의 흐름으로 연결하는 통합자산관리 플랫폼 ‘M-STOCK 3.0’으로의 완전 전환을 목표로 하고 있다.