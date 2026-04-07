"출근용 신발 추천해줘"…더현대 하이, 카카오톡과 연동

현대백화점은 자사 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’가 메신저 카카오톡의 인공지능(AI) 기반 서비스 ‘카카오툴즈’에 파트너사로 합류했다고 7일 밝혔다.

카카오툴즈는 카카오톡 채팅탭 상단에 위치한 ‘챗지피티 포 카카오(ChatGPT for Kakao)’에서 이용할 수 있는 기능이다. AI가 이용자와의 대화 맥락을 분석해 연관성이 높은 외부 서비스의 정보를 불러와 대화창에 띄워주는 방식으로 구동된다.

이용자는 챗지피티 포 카카오 설정 메뉴에서 카카오툴즈로 이동한 뒤 더현대 하이(Hi) 툴(Tool)을 추가하면 이용할 수 있다.

현대백 더현대하이 카카오툴즈 구동 화면. (제공=현대백화점그룹)

더현대 하이에는 현대백화점이 엄선한 프리미엄 라이프스타일 브랜드와 상품 정보, 현대백화점 내 팝업스토어와 식당가 정보 등이 담겨 있어 AI가 이용자 질문에 최적화된 쇼핑 정보를 제공할 수 있다.

예를 들어 “출근용으로 무난하면서도 스타일을 살릴 수 있는 30대 남성 신발 브랜드 추천해줘”, “향수를 좋아하는 어머니 어버이날 선물로 뭐가 좋을까?”와 같은 질문을 하면, AI는 더현대 하이 콘텐츠를 활용해 맞춤형 추천을 제시한다.

추천 내용과 관련한 브랜드 스토리나 상품 상세 정보 확인, 구매·결제·예약 등이 필요한 경우 추천 내용을 클릭하면 더현대 하이(Hi) 앱으로 즉시 연결돼 관련 서비스를 곧바로 이용할 수 있다.

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현대백화점은 이번 연동을 통해 카카오톡이라는 일상적 커뮤니케이션 공간 안에서 더현대하이를 경험할 수 있는 새로운 접점을 확보함에 따라 신규 고객 유입이 확대될 것으로 기대하고 있다.

현대백화점 관계자는 “카카오톡의 높은 접근성을 기반으로 온·오프라인을 아우르는 더현대 콘텐츠를 제공함으로써 고객 관점에서의 옴니 쇼핑 경험을 한층 확장할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 더현대 하이(Hi)의 콘텐츠를 고도화하고, 외부 플랫폼과의 전략적 협업을 강화해 차별화된 디지털 리테일 경험을 선도해 나가겠다”고 말했다.